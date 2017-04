Ikea prevé abrir una tienda en Pamplona "a medio plazo"

Actualizada 27/04/2017 a las 17:53

El director del punto de entrega de Ikea en Pamplona, José Antonio Traverso, ha afirmado este jueves, preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de que la compañía abra una tienda en Navarra, que "la intención por parte de Ikea es abrir dentro de la Comunidad foral una tienda a medio plazo, pero hoy por hoy no podemos dar ni emplazamiento ni fecha".



Así, no ha concretado si la tienda se ubicaría en Pamplona ni ha ofrecido unos plazos aproximados. "Me gustaría daros esa información, pero hoy por hoy no la tenemos. La intención es abrir la tienda y eso lo puedo asegurar. Pero no está definido ni el sitio ni la fecha", ha insistido.



No obstante, ha afirmado que "lo que tenemos claro es que para nosotros el cliente de Navarra es súper importante, por eso nosotros fuimos con esta nueva fórmula comercial -del punto de entrega-". "Hemos sido piloto a nivel mundial, hemos recibido y seguimos recibiendo de muchísimos países muchas visitas, de lo que nos sentimos súper orgullosos. Este concepto se ha aplicado en muchísimos países y hemos nutrido a la organización de este nuevo formato, que hace que el surtido de Ikea sea mucho más accesible al cliente. En nuestra filosofía queremos una tienda de Ikea a menos de una hora en coche del 80 por ciento de toda la población", ha destacado.

ZONA DE NIÑOS, LA PARTICULARIDAD PARA LOS NAVARROS



Permite recoger y pagar en el mismo centro los pedidos de muebles y objetos de decoración realizados, sobre el cien por cien de la gama Ikea, en el propio centro o a distancia, a través de la página web del centro, y ofrece también la posibilidad de comprar directamente en el establecimiento una selección de productos, principalmente complementos de decoración.



Además, durante la rueda de prensa, se ha referido a las necesidades específicas de los clientes navarros en comparación con otros territorios, señalando como "peculiaridad" que los navarros demandan muchas necesidades para zona de niños. "Es mayor el número de niños por unidad familiar en Navarra que en Vizcaya por ejemplo. Requieren muchas necesidades en cuanto soluciones de almacenaje, zonas de juego y cómo integrarlas dentro de las zonas comunes", ha destacado.



La compañía cuenta en Navarra con 51.000 socios del programa Ikea Family, de los que 31.000 pertenecen al punto de entrega de Pamplona, mientras que el resto corresponden a las tiendas de Barakaldo y de Zaragoza.



El director del punto de entrega ha explicado que en estos dos años "nos hemos ido adaptando a los deseos y necesidades de nuestros clientes y hemos incorporado algunas novedades, como el lanzamiento del nuevo servicio de compra online, del que además fuimos tienda piloto; la ampliación de surtido a más de 200 referencias disponibles para comprar y llevarse en el momento; la activación del servicio de Ikea Business para empresas y la oferta de asesoría personalizada en el área de cocinas, que está teniendo una gran acogida".



Por otro lado, Traverso ha señalado que la compañía quiere generar "un impacto positivo" en la sociedad, para lo que ha desarrollado diferentes proyectos, como su colaboración con la Fundación Síndrome de Down de Navarra para el diseño, planificación y equipamiento de un apartamento donde personas con síndrome de Down puedan trabajar su autonomía en tareas propias del hogar como la cocina la limpieza o el orden.