El comité de BSH pide que el Gobierno apoye las "justas demandas" de los trabajadores

Actualizada 24/01/2017 a las 17:51

El comité de empresa de BHS Esquíroz ha pedido a los grupos políticos que insten al Gobierno de Navarra a realizar una manifestación pública de apoyo a las "justas demandas" del comité y de los trabajadores en la planta de Esquíroz y ha recordado los "grandes sacrificios" realizados por la plantilla, porque "somos los más interesados en que la fábrica siga".



Miembros del comité de empresa han comparecido este martes en sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra para informar sobre la situación de conflicto laboral existente en la empresa, que se encuentra en negociación del convenio colectivo.



El presidente del comité, Roberto Erro, ha manifestado que desde la representación sindical harán "todo lo posible" porque "somos los primeros que queremos salir adelante". "En varios de los conflictos que estaban abiertos la dirección ahora ha sido receptiva a solucionarlos, pero eso sí, todo condicionado a firma de un convenio con unas condiciones".



Ha indicado que la empresa les ha dado un "ultimátum" de dos semanas y ha considerado "triste" toda "la presión". "Los trabajadores de Esquíroz y Estella hemos sufrido modificaciones en estos años de las condiciones", ha dicho, para incidir en el interés que tienen en que "la fábrica tenga futuro".



El presidente del comité ha recordado que en cinco años han tenido una subida salarial del 1 por ciento, y que el coste de la plantilla entre 2008 y 2016 se ha reducido un 12 por ciento, "en un grupo con grandes beneficios".



Erro ha comentado que "estas movilizaciones iniciadas hace tres semanas son el último recurso para defendernos de los chantajes, porque se ha dicho que de no haber acuerdo se llevan la producción, y para defendernos de los incumplimientos de los acuerdos firmados y de la falta de rigor en el cumplimiento de las sentencias judiciales".



Sobre el cambio de la sede fiscal a Zaragoza, Gabriel Alvárez de Eulate, de UGT, ha mostrado su "preocupación" por que la sede fiscal se haya trasladado a la Comunidad vecina y por que se "haya centralizado todo lo que ha podido allí". "Eso nos duele un montón", ha dicho, para añadir que "Navarra se va quedando ahí y eso cala en los trabajadores".



Por su parte, Juanjo Hermoso de Mendoza, de LAB, ha puesto en valor que la fábrica de Esquíroz "ha sufrido un proceso de modernización para hacer productos de alto valor añadido, lo que es indicativo de que hay una apuesta de la multinacional". No obstante, ha indicado que actualmente el "escenario es muy complicado" y "nos someten a presiones". "Vamos a intentar abrir la vía de la negociación y a ver si hay posibilidades de llegar a ese ahorro", ha señalado, para esperar que "el proceso se resuelva de forma satisfactoria".



Iñaki Sagastibelza, de CC OO, ha señalado que todo este "desencuentro" se produce "en un contexto de negociación del convenio, en el que la empresa pide un ahorro de costes importantes".



El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha manifestado su "apoyo" y "solidaridad" ante la situación en la empresa, que "no deja de ser sorprendente". "Hay incumplimientos por parte de la dirección que no se entienden porque la empresa no está en su peor momento", ha dicho, para defender que "es prioritaria la actividad industrial y los puestos de trabajo".



Desde Geroa Bai, Rafael Eraso ha mostrado su "apoyo" a los trabajadores y ha indicado que instarán al Gobierno foral a que "tome las medidas que estén en su mano". "Espero que la empresa cumpla con los trabajadores", ha comentado.



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha animado al comité a que "sigan peleando" ante los "incumplimientos graves" por parte de la empresa. "Se pone de manifiesto ante qué tipo de patronal nos encontramos", ha criticado, para considerar "preocupante" la situación.



Carlos Couso, de Podemos, ha manifestado que "respaldan la lucha" de los trabajadores de esta empresa y ha indicado que harán un emplazamiento público a la dirección de la empresa para que acuda a la Cámara para "justificar los planteamientos que pone sobre la mesa". A su juicio, parece que "la empresa trata de aprovechar un marco legal para tratar incrementar sus beneficios económicos a coste de los trabajadores".



El socialista Guzmán Garmendia, que se ha puesto "a disposición" del comité de empresa, ha opinado que "hay un error del Gobierno que es quitarle importancia a deslocalizaciones de las empresas", como en este caso que se trasladó el domicilio fiscal a Zaragoza. "Tiene repercusión en el alma de las empresas, en las decisiones, en el cariño a los empleados y aquí lo estamos viendo", ha expuesto.



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha mostrado su "máximo apoyo" a los trabajadores de BSH y ha esperado que "tenga arreglo" la situación en la empresa. Ha criticado que el departamento de Desarrollo Económico del Gobierno "no tiene política empresarial" y "no toma medidas serias en el empleo".