Actualizada 21/09/2017 a las 21:11

La forma en que la gente vive y trabaja en España está cambiando. Está relativamente avanzada en la adopción de la tecnología digital, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Sabemos que España está comprometida con un futuro digital, de hecho la economía digital supondrá el 22% del PIB español en 2020. ¿Cómo? España es un hervidero de innovación, lleno de empresarios asombrosos y nuevas empresas que crean empresas desde cero, y empresas con historia moviéndose rápidamente para innovar y adaptarse a nuestro nuevo mundo digital.



A nivel nacional, las empresas pequeñas, medianas y grandes están cambiando la forma en que trabajan para mejorar la eficiencia de sus empleados. Sin embargo, aún hay un enorme reto de productividad. A pesar de la introducción de una gama de nuevas herramientas y tecnologías en el lugar de trabajo, muchas empresas no son más productivas de lo que solían ser al vivir en entornos cada vez más competitivos.

Muchos trabajadores invierten gran parte de su tiempo en contestar correos electrónicos, en buscar versiones de archivos o archivos antiguos, enviando/adjuntando documentos, etc. Según McKinsey, ahora pasamos el 60% de nuestro tiempo administrando nuestro trabajo y sólo el 40% de nuestro tiempo somos capaces de ser productivos. En Dropbox, nuestra misión es reducir la cantidad de tiempo que la gente pasa administrando su trabajo y ser lo más productivos posibles. Por ello, ayudamos a las empresas a trabajar en un entorno más colaborativo, compartiendo su información tanto con departamentos internos como con agentes externos, aumentando así el rendimiento y la eficiencia de sus equipos.



Además, estamos observando una serie de tendencias. En primer lugar, las decisiones de TI (Tecnología de la Información) están cada vez más orientadas por el usuario. Los usuarios traen las herramientas que utilizan en casa al trabajo. El despliegue de hardware y software de manera integral a toda una organización ya no funciona. En segundo lugar, las empresas familiares y medianas son a menudo grandes fanes digitales. Hemos tenido una serie de clientes que se están adelantado al futuro del trabajo (yo me atrevería a decir el presente) y han vivido un cambio completo en su configuración de TI. Han reconocido que su éxito no sólo será definido por sus competidores, sino también por los empleados que pueden atraer y retener.



Según un estudio reciente del Boston Consulting Group, las PYMES que han elegido las últimas herramientas de TI y los servicios en el cloud han aumentado sus ingresos, rentabilidad y

reclutamiento más rápido que los que no lo hicieron. Este cambio supone nuevas preguntas para las empresas:

¿Cómo conseguir que los empleados trabajen juntos, desde cualquier lugar y dispositivo?

¿Cómo podemos permitir que los empleados utilicen las herramientas que están acostumbrados a usar al tiempo que mantienen seguros los datos de la empresa ?

? ¿Cómo mejorar la productividad sin aumentar los costos de TI?

Dropbox es una herramienta que ha sabido a responder a todos estos retos. Los empleados pueden trabajar fácilmente en sus proyectos, con clientes o colaboradores externos, simplificando la gestión de sus archivos y el intercambio de documentos corporativos. Independientemente del proyecto, Dropbox Business simplifica el trabajo en equipo con una solución que se integra directamente con otras aplicaciones que los empleados ya utilizan diariamente, como Microsoft Office.



El próximo 26 de septiembre se celebrará un seminario en el Club de Marketing de Navarra en el que veremos cómo gestionar el contenido empresarial a través de un entorno seguro (Dropbox Business). En esta sesión contaremos con la presencia del fabricante norteamericano que relatará cómo están ayudando a empresas nacionales e internacionales a ser más productivos, a través de unos procesos de colaboración más eficientes.

Carlos Llorca es Channel Manager Spain de Dropbox Business.