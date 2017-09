Actualizada 14/09/2017 a las 18:25

El primer bloque de viviendas con certificación Passivhaus de España está en Pamplona, más concretamente en Lezkairu, y lo ha construido la empresa navarra Erro y Eugui. Este edificio, pionero en el mercado nacional, está diseñado bajo el estándar Passivhaus, la máxima categoría en eficiencia energética que existe, por lo que sus viviendas cuentan con un consumo casi nulo de calefacción y su ahorro de energía puede alcanzar el 75 %.

Para ello, este innovador y eficiente sistema de construcción se centra en conseguir un gran aislamiento térmico, con un control exhaustivo de puentes térmicos, logrando la estanqueidad del aire, con carpinterías de altas prestaciones y ventilación mecánica con recuperadores de calor.

Cuando en 2014 la promotora Las Provincias y Velázquez Arquitectos propusieron a Construcciones Erro y Eugui encargarse de levantar el Edificio Thermos, esta constructora navarra fundada en 1964 aceptó el reto “no sin cierto miedo a acometer la obra”, admite su gerente, Iñigo Eugui Martínez de Azagra. “Sabíamos que no era un proyecto fácil, había que aprender de cero una nueva manera de construir, con muchos requerimientos y no íbamos a saber si estaba bien hecho o no hasta el final. Pero el equipo lo cogió con ilusión y verdaderas ganas, y lo logramos: terminamos en tiempo, con calidad y superamos los exámenes necesarios para obtener la certificación Passivhaus a la primera. Haberlo conseguido ha sido una enorme satisfacción”, explica.

Con este edificio, Erro y Eugui se coloca en la vanguardia del sector de la construcción como la empresa pionera en la certificación Passivhaus en España. Lo que la sitúa a la cabeza del mercado ya que no hay que olvidar que la Unión Europea, a través de la directiva UE2010/31, exige que para el año 2020 todos los nuevos edificios cumplan este estándar.

En palabras de Iñigo Eugui, acometer esta obra ha permitido a la empresa “innovar, dar un gran salto y meterse en pleno siglo XXI”, trabajando tecnologías que se están desarrollando en Alemania y otros países del norte de Europa pero que en España todavía no se han asumido. “Esto al equipo le ha generado autoconfianza y una gran satisfacción, le anima a asumir nuevos retos y a ser capaz de repetirlo”, afirma el gerente, quien recuerda que cuando comenzaron la obra fue consciente de la responsabilidad y el liderazgo que suponía ese proyecto para la compañía ya que había mucha gente del sector que estaba pendiente y seguía sus avances, pero que también podía implicar un fracaso a todas luces si no se conseguía.

Pero no fue así y, para Eugui, una de las cuestiones que han influido en el éxito del proyecto ha sido la buena sintonía que ha habido entre la constructora, la promotora y la dirección facultativa: “Hemos sido capaces de crear un equipo, hacer piña y conseguir que haya un total entendimiento. Y eso se ha transmitido al resultado”. Un resultado que fue premiado en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid como la mejor iniciativa de eficiencia energética en proyectos inmobiliarios.

El estándar Passivhaus certifica una eficiencia energética total, ¿cómo se consigue? ¿a través de ventanas, fachadas, cubiertas… o es algo que nace ya desde la fase de diseño del proyecto?

La mejor manera para construir un edificio Passivhaus es empezar desde el proyecto: buscando la mejor orientación, pensando cómo van a ser los huecos, dónde irán los huecos amplios y dónde los pequeños, aprovechando al máximo todos los factores de la naturaleza… y luego, en la fase de construcción, hay cinco puntos muy importantes que tienen un especial tratamiento: la hermeticidad de la vivienda, el aislamiento térmico del edificio, las ventanas, los puentes térmicos y la ventilación con recuperador de calor. Por ejemplo, los recuperadores de calor hacen que la vivienda esté perfectamente ventilada y atemperan el aire que entra desde el exterior, precalentándolo en invierno con el calor que se tiene en la vivienda. Al finalizar la obra, todo eso lo evalúa un laboratorio que es el encargado de hacer los análisis de Passivhaus para obtener la certificación.

La certificación, entonces, es la demostración de un trabajo muy bien hecho desde el comienzo de la obra.

Sí. Exige un compromiso total por parte de todo el equipo de profesionales. El efecto que ha conseguido esta obra es que todos los que han participado en ella se lo han tomado con verdadero interés, al principio con un poco de miedo porque era un reto difícil y lo afrontamos con cierto respeto, pero ha supuesto también un impulso importante para la empresa y mucho ánimo para afrontar diferentes retos y no quedarnos sin avanzar ni probar cosas nuevas.

¿Han tenido que formar a sus trabajadores en Passivhaus?

Sí, todo el que ha participado en la obra ha tenido una formación específica y, posteriormente, hemos dado formación a otros equipos de la plantilla con el objetivo de desarrollar estas habilidades para el futuro, puesto que entendemos que el futuro de nuestra empresa va a ir por ahí. Queremos estar en la vanguardia de todos los sistemas que lleven a modernizar y a estandarizar la empresa y a hacerla menos artesanal. En Erro y Eugui le damos mucho valor a la formación y a la innovación, aunque eso no implica que sigamos manteniendo también los valores tradicionales que nos caracterizan como profesionalidad, calidad, seriedad, cumplimiento de plazos… Estamos desarrollando nuevas técnicas para ser capaces de estar siempre a la última en construcción.

¿Tienen más proyectos de Passivhaus para los próximos meses?

Hemos participado en el concurso de Nasuvinsa de cuatro promociones de Passivhaus, en Erripagaina, Entremutilvas y Ardoi, y estamos pendientes de los resultados.

¿Qué previsiones de facturación tiene la empresa para este año?

En 2016 facturamos 12 millones de euros y esperamos cerrar 2017 con una facturación de unos 15 millones porque estamos con bastante volumen de obra, lo que supondrá un crecimiento de un 25 %.

Con lo cual, ¿se puede decir que ya hemos salido de la crisis?

Ahora, después de 10 años, me atrevo a decir por primera vez que hay una recuperación clara en cuanto a volumen, pero los márgenes todavía no han vuelto. Somos el sector más castigado por la crisis, hemos pasado a producir una décima parte de lo que se venía produciendo y a reducir el precio de venta de la vivienda en un 53 %. A ver quién resiste eso…. En estos años han desaparecido siete de cada diez empresas de construcción. Sobrevivir ha exigido fortalezas en todos los ámbitos técnico, financiero, de equipo…

¿Qué plantilla tenía Erro y Eugui antes de la crisis y cuántos empleados tiene ahora?

Llegamos a estar unos 85 y ahora somos alrededor de 50. No fuimos de grandes crecimientos; en este sentido siempre hemos sido prudentes y creo que eso nos ha ayudado en los momentos malos. Contar con un equipo absolutamente profesional e implicado y una plantilla dimensionada nos ha permitido manejarnos dentro de esta tormenta económica. Fuimos comedidos en el crecimiento en los tiempos de bonanza y eso ha permitido que hayamos sufrido como todos pero hemos podido capear la crisis.

¿Qué análisis hace de cómo está el mercado de la construcción en Navarra?

Hay una mejoría ligera, aunque no es como la que se está viviendo en otras partes de España. El mercado de las grandes capitales se encuentra en franco crecimiento y creo que en Navarra está tendiendo a la estabilidad. La recuperación del precio de la vivienda es todavía tímida, no experimenta grandes variaciones como, por ejemplo, en Madrid que se habla del 10,5 % en un año, mientras que aquí podemos estar en el 2,6 %. Pero todos los indicadores son tímidamente mejores tanto en volumen de producción como en precio. Creo que esa es la parte más importante, estamos tendiendo hacia la estabilización. Cuando llegó la crisis lo hizo con retardo respecto a Madrid y Barcelona y con la recuperación también va a ocurrir lo mismo. Lo que se está viviendo ahora en las grandes capitales, probablemente, lo vivamos nosotros el año que viene.

Erro y Eugui participa en el segundo Programa de consolidación y crecimiento de empresas de la CEN, ¿qué les ha llevado a tomar parte en esta iniciativa?

Percibimos que hay un crecimiento y queremos participar en él pero haciéndolo bien, dando calidad, seguridad, cumpliendo con todo y consiguiendo que realmente la organización sea capaz de llevar a cabo ese proceso. Queremos ser más grandes, pero que ese crecimiento nos lleve a ser cada día mejores y para eso es vital que nos organicemos.

Con esta iniciativa buscamos que la organización esté perfectamente engranada, que todo el mundo conozca el proceso, que todos los procesos estén verificados y testados y que, efectivamente, estemos haciendo lo que se debe hacer. Nos estamos cuestionando cualquier proceso, si es como se debe hacer o si es mejorable y está resultando muy interesante. El crecimiento es muy importante pero todavía lo es más que la organización funcione mejor y si este programa de crecimiento nos ayuda a estar cada día más organizados, aunque no crezcamos, habrá merecido la pena.