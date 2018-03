Moresocial, conseguir seguidores reales en redes de forma natural

Actualizada 21/03/2018 a las 00:11

¿Puede mejorar un partido político la reputación de su sigla o sus candidatos en redes sociales de forma natural más allá de su electorado afín? A un año vista de las futuras elecciones municipales y tras casos como el absentismo del diputado Íñigo Alli de UPN o las cuchilladas entre parlamentarios de Podemos en Navarra, no sería descartable que la idea sobrevuele ya las cocinas de ciertas sedes.

El problema es cómo conseguir seguidores y perfiles creíbles en un mundo virtual lleno de troles (perfiles falsos o reales que publican contenidos con intención de molestar o provocar a otro usuario) conversaciones ficticias y retweet (reenvíos) masivos a través de bots (programas informáticos que efectúan automáticamente tareas a través de internet).

Eso es lo que Ferrán Burriel Alier, catalán afincado desde hace 10 años en Zizur, donde se vino a vivir “por amor” a una navarra y ha formado su familia, intenta soslayar a través del desarrollo y venta de una nueva aplicación Moresocial que permite conseguir seguidores (followers) en redes “de forma natural y permanente” sin tener que comprarlos.

Burriel pone un ejemplo político para explicar cómo funciona la herramienta. “Imagínate al alcalde de Zizur. Creas 40 perfiles del pueblo, que estén hablando de cosas que pasan en Zizur, y a la vez tú pones de vez en cuando tweets de lo que haces como alcalde”.

Por supuesto, todos son perfiles falsos, con nombres inventados. “Pides a algunos amigos que te sigan al principio, para no empezar de cero. Les puedes poner una foto del arco de Zizur, del jardín, del ayuntamiento, una persona de espaldas, o una taza de café”, relata. “Los partidos políticos ya hacen mucho esto, solo que a través de bots”, justifica.

La diferencia en su caso es que “no solo te siguen los tuyos”. La herramienta “coge y publica como si fueran tuyos los tweet y post que utilicen palabras clave que hayas seleccionado. Por ejemplo #Zizur, o el Ardoi, Osasuna, Pamplona, etc”. También se puede replicar como contenido compartido, según la estrategia que escoja. La herramienta sigue la estrategia de follow back, que consiste en seguir para que te sigan. Según este experto, el ratio es “que te sigue uno de cada diez que sigues”.

El resultado es que “tienes 40 perfiles que hablan de lo que pasa en Zizur y de vez en cuando escribes ‘qué bien el alcalde que ha asfaltado tal calle o va a abrir las piscinas hasta no sé que hora, logros que de otro modo el ciudadano no va a conocer”.

Obviamente, como la cuenta no filtra, no todos los comentarios serán positivos, reconoce. “Pero a tí no te interesa un perfil que solo hable bien o solo hable mal de los tuyos. Te interesan seguidores de todos los colores para que sepan lo que haces y a lo mejor te voten”, concluye.

La herramienta funciona como un “piloto automático” reputacional. Permite “programar” cuándo publicar los comentarios propios. A cada cuenta creada se le pueden agregar perfiles de Twitter, de Facebook, de Pinterest, de LinkedIN e incluso grupos de Facebook a los que se pertenece, para hacer publicaciones simultáneas. Entre otras funciones, se limpia automáticamente. Es decir, cada cierto tiempo “deja de seguir a los perfiles que no te siguen”.

Burriel asegura contar con un cliente que les ha comprado 4.000 perfiles en Ecuador. “Supongo que di con alguien, un prescriptor, o una agencia que trabaja para partidos políticos”. Pero no solo sirve para este fin, puntualiza. También para empresas, clubes deportivos, instituciones que busquen una mejora reputacional a través de agencias o community managers.

Moresocial se puede probar gratis durante 15 días dándole permiso desde una cuenta propia. Burriel recomienda hacerlo desde Twitter, que es un perfil público. Ofrece dos paquetes de compra del gestor de redes. Uno, más básico, de 7,5€ mensuales para autónomos, pymes y community managers; y otro de 15€ para empresas y agencias de márketing.

Crear empresas como vocación



Además de promotor de la agencia de medios Nothingad Comunication, de Barcelona y su firma Itan Media, Ferrán Burriel Alier es uno de los tres socios de Lánzame Capital, firma dedicada a buscar inversores, a partir de 1.000€, para startups. La lanzadera acompaña siempre la inversión de sus clientes para cada proyecto. Tiene 24 startups en cartera. Permanecen unos 5 años en el capital y salen cuando ven una ventana de rentabilidad. Acaba de constituir con dos socios más en Barcelona Wysee, una herramienta de ecommerce que permite abrir una ventana en una página de internet para adquirir un artículo sin salir de la página de origen. “Como emprendedor en este campo del márketing digital, he dedicado mucho tiempo pero poco dinero a mis proyectos. De hecho, he invertido más recursos en empresas de otros que en las mías”, comenta. “También me he llevado alguna que otra castaña”, advierte. “Mi objetivo no es hacerme rico, sino tener una idea y sacarla adelante”.

Emprendedor. Ferrán Burriel Alier, 42 años, de Badalona. Casado con una navarra, reside en Zizur desde hace diez años y tiene dos hijas de 6 y 3 años.

Formación. Licenciado en ADE por la Escuela de Administración de Empresas (EAE) de Barcelona, master en SEO y PDG por la Universitat Oberta (UCO)

Trayectoria profesional.Tras varios años en agencias de medios en Madrid y Barcelona, en 2007 se instaló por su cuenta con Nothingad Comunicación, agencia hoy participada por más socios y con 8 empleados.

Proyecto. Moresocial.net es una herramienta de márketing digital enfocada a la gestión automática de redes sociales. La comercializa a través de Itan Media SL, empresa al 100% de su propiedad, que administra desde su casa en Zizur.

Clientes. Partidos políticos, agencias, empresas, autónomos, instituciones y community managers.

Contacto:

Moresocial.net

678 65 88 70

info@moresocial.net

