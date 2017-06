Greenpreneurs presenta tres proyectos de emprendimiento ecosostenible en Navarra

Actualizada 28/06/2017 a las 15:57

Los responsables de tres proyectos de emprendimiento ecosostenible puestos en marcha en Navarra, en el marco del programa europeo Greenpreneurs de eficiencia energética, han expuesto este martes en Pamplona sus experiencias y resultados. Se trata de tres iniciativas promovidas por personas en desempleo: una de climatización de granjas avícolas (Avir Poultry Comfort), otra de apoyo a la industria en temas de telegestión de agua y energía (Dateando), y finalmente, una asociación dedicada a la prestación de servicios (Urdinnova).

La cita ha tenido lugar en la jornada de clausura del proyecto europeo “Greenpreneurs”, liderado por el Centro de Investigación en Gestión, MIK, de Mondragon Unibertsitatea e impulsado por el Servicio Navarro de Empleo, y que ha contado también con la participación de la University of the West of England de Bristol (Reino Unido) y la Turku University of Applied Sciences LTD TUAS de Finlandia.

El objetivo de Greenpreneurs es promover la transición energética basada en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables bajo la perspectiva de que todo ello cambiará positivamente muchos aspectos sociales, económicos y medioambientales de nuestro entorno. Precisamente, los proyectos seleccionados se dirigen a alcanzar esos retos y hacer más viable una actitud energética más sostenible de toda la sociedad.

Los proyectos

Greenpreneurs ha generado en Navarra tres iniciativas de emprendimiento entre los 17 jóvenes que finalizaron el proceso. A la convocatoria se habían presentado 150 jóvenes, de los que se seleccionaron 20.