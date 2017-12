Actualizada 05/09/2017 a las 12:05

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que el acuerdo de empleo firmado en Volkswagen Navarra en mayo de 2017 es "conforme a derecho" y además recoge "puntos positivos".

Mediante este acuerdo, suscrito por la dirección y los sindicatos UGT, CC OO y CGC, (con las reticencias de LAB, CGT y ELA)se organizan los procesos de selección y contratación de trabajadores en la planta navarra ante necesidades derivadas de la fabricación del nuevo Polo y del segundo modelo.

Manu Ayerdi ha señalado, en una comparecencia parlamentaria a petición del cuatripartito, que el propio acuerdo recoge expresamente que confía en que su implementación "contribuya a la profundización en aspectos relevantes como la transparencia y la igualdad de oportunidades y sirva para propiciar una mayor apertura a la sociedad navarra y que ésta pueda sentirse partícipe de los acuerdos alcanzados".

El vicepresidente ha añadido que "esto es lo que el Gobierno desea y comparte la vocación de los firmantes del acuerdo". "Animamos a que ello se haga, de acuerdo con lo recogido en el propio Plan de Igualdad de la empresa, consiguiendo que la tasa de empleo femenino vaya creciendo de forma sostenida y visible", ha añadido.

Manu Ayerdi ha indicado que del análisis del acuerdo "no se observan cláusulas discriminatorias relativas a nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Además, ha destacado que en el texto se observan "algunos puntos positivos", como la creación de una comisión de empleo en la que participan la dirección de la empresa y todas las organizaciones sindicales, tanto las firmantes del acuerdo como las no firmantes. "Esto otorga a todos la posibilidad de seguir de cerca el cumplimiento del acuerdo", ha valorado.

En cuanto a la configuración de la bolsa de empleo, Manu Ayerdi ha afirmado que la comisión de empleo estará informada de su evolución, conocerá el procedimiento de recepción de solicitudes y podrá conocer el contenido de las pruebas para el acceso. Igualmente, ha considerado "positivo" que la comisión de empleo intervenga en los procesos de contratación indefinida.

También ha destacado que el acuerdo también hace una mención al plan de igualdad en la fábrica firmado en 2011, declarando su vigencia.

LABOR DE INSPECCIÓN

Durante su intervención, Manu Ayerdi ha aprovechado para hacer un repaso sobre la labor que realiza el departamento de Desarrollo Económico, en colaboración con el Estado, en materia de inspección con el fin de velar por la igualdad en el acceso al empleo.

Así, ha explicado que en los últimos años se están realizando en cada ejercicio algo más de 60 acciones de inspección relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres y unas 20 en relación con otras discriminaciones.

Manu Ayerdi ha apuntado que el departamento requiere la subsanación de aproximadamente el 50 por ciento de los convenios que se presentan, "muchas veces por cuestiones de discriminación". Ha precisado que esta discriminación no se produce generalmente por cuestión de género, sino por las diferencias que se recogen entre trabajadores indefinidos y temporales.

En el turno de intervención de los grupos, el parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha indicado que el Gobierno foral debe impulsar la promoción de medidas de igualdad de oportunidades, aunque ha precisado que "en este caso es un acuerdo de carácter privado y no es competencia de la Administración pública, salvo que incurriera en alguna ilegalidad, y no es el caso".

Por el contrario, la parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha sido crítica, señalando que le habría gustado que "el Gobierno de Navarra se hubiese implicado más en esta materia y que nos hubiera transmitido que está trabajando medidas más concretas con las empresas". "Cuando hablamos de eliminar la discriminación en el acceso al empleo, lo que estamos demandando es que ante dos candidatos igualmente aptos para un puesto no se rechace a un candidato en base a circunstancias personales o sociales. Para nosotros este acuerdo en Volkswagen no cumple con los criterios mínimos de la no discriminación", ha indicado.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Carlos Couso, ha indicado que "esta empresa se presenta como la mejor empleadora del mundo mundial, pero aquí estuvieron representantes sindicales de LAB explicando las formas de discriminación que se producen en la empresa". "De cada 200 contratos que está haciendo la fábrica, sólo 21 son mujeres. En las solicitudes de trabajo que hay que presentar a la empresa se pregunta si el aspirante es hombre o mujer, se pregunta el estado civil, se preguntan prácticamente solo datos personales, es un escándalo. El acuerdo de empleo es un mero lavado de cara", ha considerado.

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que "se ha hecho muy poco históricamente desde las administraciones públicas, desde los grupos políticos y desde los sindicatos" en esta materia y ha indicado que "hay que hacer más". "La situación real del mercado de trabajo nos demuestra que hay espacios de desigualdad alarmantes y el de género es evidente. En la mayor empresa de Navarra hay un 12 por ciento de empleo femenino", ha lamentado. UPN:

LOS SOCIOS DEL GOBIERNO LE HACEN "OPOSICIÓN" A AYERDI

Por parte de UPN, Carlos García Adanero ha indicado que los socios que apoyan al Gobierno "le están haciendo oposición" a Manu Ayerdi "de manera reiterada" y ha indicado que su "mayor curiosidad" es saber "quién va a ganar el pulso, si Ayerdi o los grupos". "En esta cuestión concreta hay un acuerdo en la mayor empresa de Navarra que está funcionando bien. Al vicepresidente le parece bien y a nosotros también. Pero este acuerdo se trae al Parlamento para hacer oposición al propio Gobierno y en concreto a Ayerdi", ha advertido, para afirmar que "hay que dejar que las empresas funcionen bien".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que no entiende que el vicepresidente "tenga que venir a valorar un acuerdo exclusivamente laboral en una empresa privada, aunque entiendo que es una estrategia, porque a una parte del cuatripartito no le gusta para nada el acuerdo de empleo firmado por esta empresa". "Sacan al vicepresidente a la palestra y no precisamente para darle una palmadita en la espalda, pero Ayerdi ha dicho meridianamente claro que es un acuerdo conforme a derecho. Nos hemos quedado tranquilos", ha indicado.

Finalmente, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "los socios de Gobierno están tomando cada vez posiciones más radicalizadas y quieren sacarle al vicepresidente los colores". "Unos queremos el desarrollo económico de Navarra y estamos muy contentos de que Volkswagen cree puestos de trabajo. Es una vergüenza que estemos aquí hablando de si se viola la igualdad o no, cuando se ha dicho que el acuerdo se ajusta perfectamente a derecho. A algunos solo les preocupan las barricadas", ha indicado.