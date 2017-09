Actualizada 14/09/2017 a las 13:45

La mayor parte de los profesionales destinamos varias horas de nuestra jornada semanal (algunos incluso toda la jornada) a mantener reuniones que pretenden poner a trabajar conjuntamente a un grupo de personas para conseguir objetivos que individualmente no podríamos alcanzar. Esta es la teoría, pero la realidad suele contradecirla.

Seguro que en más de una ocasión has asistido a reuniones interminables, en las que no se llega a acuerdos; donde nadie escucha a nadie; en las que no sabes con certeza para qué te han convocado; cuál es la finalidad de la misma; por qué asisten quienes asisten a ella; qué se debe hacer una vez acabe…

Esas reuniones generan pérdidas notables de eficiencia en las empresas, no sólo porque su grado de productividad es mínimo, sino sobre todo porque generan un desgaste significativo entre los profesionales que asisten a ellas. Por eso, y con el fin de ayudar a los asistentes a identificar los elementos que hay que gestionar para dirigir o asistir a una reunión si queremos lograr que esta sea productiva, los Cursos de verano de las universidades navarras han programado la formación titulada "Cómo dirigir o participar en reuniones y no morir en el intento", que se celebrará en la sede del ESIC-Club de Marketing de Navarra (Mutilva) el próximo jueves, 21 de septiembre, de 18:30 a 20:30 h.

El objetivo de esta formación gratuita es que los alumnos mejoren su habilidad para dirigir y participar en reuniones profesionales y conseguir que sean lo más productivas que sea posible.

El curso será impartido por Hildegart González, profesora de las Área de Grado, Postgrado y Executive Education en ESIC Business & Marketing School y gerente de la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad, quien cuenta con una amplia experiencia en el Área de Comunicación, desempeñando puestos de directora del Área de Consultoría y Asesoramiento estratégico en diversas empresas e instituciones.

Para asistir a esta sesión es necesario inscribirse previamente.