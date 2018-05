Navarra y China buscan vínculos para crear nuevas oportunidades

Estrechar vínculos entre Navarra y China es el objetivo de una visita política y comercial que estos días está realizando una delegación encabezada por el vicepresidente navarro de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, quien ha firmado un acuerdo de cooperación con la provincia china de Gansu.



Gracias a él, ambas regiones colaborarán en proyectos en el ámbito de la educación, la cultura, las empresas y el turismo, con actividades como el intercambio de estudiantes o las visitas empresariales a ambos lugares.



"Nos parece que tejer un lazo institucional que funcione, no solo que sea un papel, sino que haya proyectos, una continuidad, va a permitir que la sociedad navarra en su conjunto tenga una puerta de entrada a China, su cultura y su modo de entender la actividad económica", contó Ayerdi en una entrevista.



La firma de este acuerdo, que no ha sido el primero de esta índole con Guansu aunque sí el más amplio, se enmarca dentro de la gira por China de una delegación de empresas que han participado en la feria SIAL de Shanghái, la más importante de Asia del sector de la alimentación.



"Las empresas navarras tenemos que focalizar bien el tiro, las empresas grandes de la región vuelan solas y por eso estamos poniendo el foco en esas empresas pequeñas que están comenzando a acercarse a un mercado tan complejo como el chino", apuntó Ayerdi, quien dijo que entrar en China es una oportunidad que Navarra no puede desaprovechar.



"Gansu es una región pequeña para China pero tiene 26 millones de personas y está en nuestra mano aprovecharlo y sacarle el máximo partido", agregó.



Tras esta visita que ha concluido hoy con un evento en la oficina comercial de España en Shanghái, la delegación ha podido comprobar que los chinos tienen un gran interés en el sector alimentario, especialmente en productos como el aceite, el vino o la ganadería, pero también en la economía circular, el aprovechamiento de los residuos y la movilidad sostenible.



"Llevamos trabajando un par de años con el sector agroalimentario a través de una convocatoria que el Gobierno de Navarra dio subvenciones a pequeñas empresas para la internacionalización. Se creó una agrupación de empresas del sector alimentario que están operando en China y Rusia y ya han conseguido tejer algo que es muy importante, el canal de venta en China, tradicional y online", apuntó.



Durante el 2017, apuntó, el volumen de exportación de Navarra a China fue de 180 millones de euros. Dentro de ese volumen, el 60 por ciento fue producto industrial de las grandes empresas del sector eólico o de maquinaria.



"Tenemos que hacerles entender a los ciudadanos la importancia que tiene China hoy en día y la que va a tener a largo plazo. Los gobiernos tenemos una gran responsabilidad", dijo.



En el evento de hoy, el consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghái, Alfonso Noriega, destacó la importancia de "tener presencia" en China, "venir, pisarlo, establecer contactos personales".



"Si quieres hacer cosas en China tienes que estar presente en China, pero el país es muy interesante como mercado per se, es muy intenso, complicado, pero que puede ofrecer importantes oportunidades", apuntó.



Un lugar, agregó, "al que hay que venir a aprender a trabajar con los chinos porque cada vez China va a tener una mayor presencia e influencia global".

