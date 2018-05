ELA dice en Pamplona que es preciso declarar la guerra a la pobreza

Actualizada 01/05/2018 a las 15:34

El secretario general de ELA en Navarea, Mitxel Lakuntza, ha destacado en este Primero de Mayo "la importancia de declarar la guerra a la pobreza en una sociedad en la que no sobra nadie".



Lakuntza ha querido hacer también un llamamiento para luchar contra el fascismo, la xenofobia y el racismo, un riesgo que según ha dicho prolifera cuando se dan determinadas políticas que fomentan la pobreza, por lo que ha instado "un reparto la riqueza que combata la desigualdad".



"Si hay que levantar un muro el único que merece la pena ser levantado es contra la injusticia de un capitalismo cada vez más inhumano", ha dicho, y ha añadido que "los enemigos no son los inmigrantes, los enemigos están entre los que hacen negocio vendiendo armas, entre los que aplican recortes, entre los que desahucian".



Por eso ha cuestionado algunas decisiones del Gobierno de Navarra cuando en esta comunidad también existe pobreza como consecuencia de las reformas y los recortes.



Y ha explicado que "en tan solo cinco años ha bajado cuatro puntos la parte del PIB que se destinaba a salarios, lo que quiere decir que hay 600 millones de euros que han pasado de nuestros bolsillos a las empresas".



Por eso para ELA, ha dicho, "no se entiende que se pacte con el Gobierno central el déficit de Navarra o que mande un mensaje a la ciudadanía de que sobre dinero cuando hay un montón de necesidades sociales o que en el terreno fiscal no se tomen las decisiones para una sociedad más justa" cuando "el Presupuesto cada vez más se hace con impuestos indirectos que pagamos todos y con el IRPF de la clase trabajadora".



Por otra parte, Mitxel Lakuntza ha querido lanzar esta jornada una mensaje en positivo sobre el valor de la movilización social ya que las ha habido "importantísimas" en la lucha feminista y en defensa de las pensiones.



"Son dos ejemplos de lucha y el del feminismo es una de las mejores cosas que están pasando ahora en el mundo", ha subrayado, y ha afirmado que "hoy es prácticamente imposible entender el sindicalismo sin esa lucha ".



Por eso ELA ha querido en esta jornada reivindicar estos movimientos y "unirse a los trabajadores que luchan por sacar de sus empresas la reforma laboral".

Etiquetas Sindicato ELA

