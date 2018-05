Actualizada 01/05/2018 a las 13:17

Los sindicatos UGT y CC OO han reclamado este martes en Pamplona, durante su manifestación conjunta con motivo del Día Internacional del Trabajo, que es "tiempo de ganar" para los trabajadores, después que fueran ellos "quienes pagaran las consecuencias de la crisis".



La manifestación, que ha reunido a unas 2.500 personas según los sindicatos, ha estado encabezada por los secretarios general de UGT y CC OO en Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente. Ambos han pedido "un reparto de beneficios y de la riqueza" para los trabajadores.



En la marcha, se han podido ver distintas pancartas. En la principal, la que iba en cabeza, se leía 'Tiempo de ganar. Igualdad, mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas" e iba seguida de otra pancarta morada que decía '#VivasLibresUnidas'.



La manifestación ha dado comienzo a las 12 horas en la calle Tudela y, tras recorrer Conde Oliveto, Plaza Príncipe de Viana, avenida Baja Navarra, Plaza de Merindades y calle Navarro Villoslada, ha finalizado frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).



Antes del inicio de la marcha, el secretario general de UGT ha afirmado que "estamos en un entorno de beneficios empresariales, un entorno de desarrollo económico, con cuatro años ya por encima del 3 por ciento y el reparto de beneficios no está yendo a los trabajadores".



Según ha indicado, "queremos enmarcar este 1 de mayo dentro de las reivindicaciones por la igualdad, tanto por la brecha de género en el sentido de salarios como por la violencia de género, todo lo que están viviendo las mujeres en un sistema patriarcal". "También estamos hablando por un tema de recuperación de los salarios, por lo perdido en estos años", ha dicho.



Santos ha reivindicado las pensiones, que "es el salario de los jubilados". "Estamos legitimados, en el tema de las pensiones, a pedir los mismos derechos porque en definitiva son trabajadores". "Lo que ha hecho el Gobierno con el acuerdo con el PNV es un parche que no da seguridad en el futuro para todos los pensionistas", ha manifestado.



"REPARTO DE RIQUEZA"



En la misma línea, Chechu Rodríguez ha manifestado, con motivo del Día del Trabajador, que "la reivindicación principal con diferentes aspectos como el salarial, la igualdad y las pensiones tiene un fin que es el del reparto de la riqueza".



"Hemos sido los trabajadores de este país los que hemos pagado las consecuencias de la crisis, los que hemos hecho los mayores esfuerzos durante la crisis para mantener nuestro trabajo en unas condiciones peores de las que había antes del año 2008 y es el momento de recuperar lo arrebatado, es el momento de repartir la riqueza", ha manifestado.



El dirigente de CC OO de Navarra ha añadido que "si no entienden que tienen que repartir los beneficios con los trabajadores, con quien realmente ha hecho el esfuerzo durante la crisis habrá conflictividad social, conflictividad laboral durante todo este tiempo".



Ha insistido así Rodríguez en que "los trabajadores y trabajadoras tenemos que ganar y es el momento en que se repercutan esos beneficios".

Selección DN+