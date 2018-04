Actualizada 22/04/2018 a las 13:19

El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, asegura que los hoteles en España suelen apostar más por ocupación que por precio medio, lo que considera "un error" ya que el camino del 'low cost' es "un absoluto desastre", que solo ahonda al final en externalización para reducir costes y en la pérdida de calidad.



"A todos los ministros se les llena la boca diciendo que hemos recibido a 80 millones de visitantes (...) yo estoy en contra, yo preferiría la mitad de visitantes y el doble de precio medio", ha afirmado el presidente de la cadena hotelera en una entrevista concedida a Europa Press.

Catalán insiste en que "cuando el turista gasta más, se pagan más impuestos y es la pescadilla que se muerde la cola". Por ello, el empresario navarro aboga por un incremento en los precios de los hoteles porque aún en España el turista gasta "cuatro veces menos que en Estados Unidos".

El hotelero, fundador de NH cadena que luego vendió y de AC Hoteles--hoy AC Hotels by Marriott tras su alianza con el gigante estadounidense--, tiene claro lo importante que es crecer en tamaño para ser más competitivo. "A España le falta que las empresas sean más grandes, aquí la gente tiene un hotelito, y con eso no puedes competir", ha aseverado sobre el tejido empresarial que compone el sector.

"Lo que hace que podamos sentarnos con Booking y decirles, como grupo con 6.500 hoteles más de un 1,4 millones de habitaciones, no vamos a pagar más de un 10% de comisión", ha asegurado Catalán, que fija en un 85% la clientela que llegan por los canales propios.

Catalán advierte además de que los hoteles turísticos este año irán "algo peor", debido a la apertura de mercados competidores como Túnez o Turquía, por lo que apuesta por una mejora de los servicios e instalaciones para hacer frente a esa demanda de la que España se benefició, en parte, y que ahora opta por otros destinos.

En cuanto a la expansión de su marca, el empresario navarro ha avanzado que el ritmo de crecimiento es "muy bueno". Las previsiones de la cadena para 2019, incluyen un total de 270 hoteles en todo el mundo, de los que actualmente están abiertos unos 90 establecimientos.

DEFENSOR DE LAS CAMARERAS DE PISO

Para Catalán, de la mano del turismo 'low cost' se llega a "líos como el de las 'kellys' con malos salarios y se aprovecha la reforma laboral. Conocido es que el empresario hotelero es muy crítico con la reforma laboral, que ha llegado a calificar de "castaña pilonga".

Catalán, que se proclama "defensor" de las camareras de piso, ha reiterado que la reforma laboral le permitiría "despedir a las 'kellys' y externalizar el servicio, donde cobrarían 700 euros", frente a los "1.300 euros o más por antigüedad" que cobran en sus hoteles.

AC Hotels ha acordado con CC.OO. y UGT pagar las subidas salariales pactadas en los convenios colectivos de hostelería aunque estos no se hayan publicado en los boletines oficiales o en el BOE.

"Las camareras de piso suelen tener un perfil de mujer separada con hijos a su cargo, con lo cual en AC todas son fijas, esto es imprescindible", ha sostenido Catalán. "Que la compañía gane tres millones más o cuatro millones menos, no me va a hacer más rico", ha afirmado.

De hecho, el empresario presume de que el 70% de sus hoteles están dirigidos por mujeres, frente al 10% de los hoteles de Marriott. En este negocio, "importan las personas, nuestro compromiso está siempre con los trabajadores", ha añadido.



PREVÉ CRECER UN 6% ESTE AÑO EN ESPAÑA

En lo que se refiere a la evolución del negocio en España, Catalán no puede concretar las cifras ante un escenario donde "está todo muy complicado". "En Madrid tenemos un hotel parado porque el Ayuntamiento no da licencias; en Barcelona, no podemos hacer nada", ha explicado el hotelero, que lamenta las tensiones políticas.



En cuanto al efecto del 'procés' independentista en Cataluña, la cadena no ha percibido "mucha repercusión", por el perfil de sus huéspedes de cuatro estrellas, aunque reconoce que los "peores meses" fueron octubre, noviembre y diciembre, cuando bajó "un 10% su facturación".



A pesar de ello, Catalán afirma que en beneficios "se compensará" porque baja en Barcelona pero "sube Valencia y Madrid", por lo que el resultado de la compañía aumentará un 6% respecto a los 73 millones del año anterior.



El empresario navarro no teme a los apartamentos turísticos, porque "no son competencia" de los hoteles. Si bien, cree que la legislación debe avanzar en la identificación de los clientes para aumentar la seguridad.

