La importancia de la formación como clave para el desarrollo gravitó durante buena parte del foro y se trató con más detalle en una mesa redonda moderada por el abogado urbanista Jesús Mª Ramírez y en la que participaron Luis Fernández, director de la UNED de Tudela; Eloísa Ramírez, vicerrectora de Proyección Social de la UPNA y responsable del Campus de Tudela; Amaya Gil-Albarova, vicerrectora de la Universidad de San Jorge (Zaragoza); Jon Altuna, vicerrector de la de Mondragón; y Manuel Campillo, ex director del instituto Benjamín de Tudela.



Todos coincidieron en que la educación es fundamental para desarrollar y mejorar la sociedad y Fernández destacó que el problema es crear y atraer talento, pero, sobre todo, retenerlo en la zona.



Ramírez añadió que la UPNA busca en Tudela colaboración con otros centros, como los de FP, y añadió es importante generar talento, pero también que la comarca cree medios para atraerlo. Dijo que su objetivo en la Ribera puede ser similar al de Mondragón, combinando la Formación Profesional con la Universidad. Añadió que la UPNA sí tiene una Ingeniería Agroalimentaria y un instituto de investigación que también trabaja con empresas riberas.

Los representantes de las universidades aragonesa y vasca dieron a conocer su proyecto y, en el segundo caso, Altuna señaló que tiene 9 campus dispersos en 5 comarcas con el objetivo de desarrollar el territorio y vertebrarlo.



Algo con lo que enlazó Manuel Campillo, quien dijo que la carencia de personal cualificado en la zona tiene que ver con la escasa oferta de educación universitaria -en el campus de Tudela hay una Ingeniería Mecánica y Fisioterapia- y donde no está previsto ninguno de los nuevos grados que va a implantar la UPNA. “La Ribera exporta mucho talento e importa mucho personal poco cualificado”, dijo. Apostó porque algún agente local tome las riendas para aumentar la oferta educativa como hace años para que llegara la UPNA a Tudela. También mostró su extrañeza porque en el plan estratégico de la universidad no aparezca Tudela, a lo que Ramírez le respondió que no se le deja fuera, sino que es una visión general y que, aunque no se nombre, también incluye el campus de la ciudad.



LA IMAGEN DE MARCA

La otra mesa trató sobre la construcción de la marca de las empresas. Participó Laura Sandúa (Aceites Sandúa); Marcos Reinaldos (Fridela); Iván Romero (Conservas Dantza-Riberega); Eva Gurría (Consorcio Eder); y Laura Sáez, diseñadora gráfica y profesora en la Escuela de Artes de Corella. Moderó Germán Pérez, de Navarra Capital. Todos coincidieron en la importancia de crear una marca y en que lo más importante es lo que piensan los clientes. Sandúa y Reinaldos pusieron en valor el carácter familiar de sus empresas y Romero destacó que una de las claves es la vinculación con el origen. “Se ha logrado, con el esfuerzo de todos, sobrevivir a la competencia de los espárragos o pimientos del piquillo de China y Perú. Parecía algo perdido y se ha recuperado. Eso es marca Navarra”, dijo.



Eva Gurría reconoció que es complicado crear una única marca para toda la Ribera, pero que hay que buscarlo con trabajo conjunto. Y Laura Sáez incidió en la importancia de contratar profesionales con el objetivo de que la marca genere confianza, estabilidad y sea ilusionante. “Los valores se reflejan en la imagen gráfica y tiene que ser apropiada”, dijo.

