Anaïs Pérez: “Comunicar no son sólo palabras, es la estrategia”

Actualizada 21/04/2018 a las 19:14

Fue periodista en varios medios hasta que en 2007 llegó a Google para hacer prácticas en el departamento de Comunicación. Se quedó y en 2014 fue nombrada directora para España y Portugal. Ayer la tudelana Anaïs Pérez también participó en el foro Tudela Ribera Forum. “La comunicación es el eje transversal para cualquier empresa, para decir lo que queremos, crear un vínculo y que consuman nuestros productos. Eso sin estrategia no funciona”, señaló.



Para ello, la directiva de Google citó 5 claves para una buena comunicación:

tomársela en serio y que permanezca en el tiempo para mostrar que la empresa tiene un valor

y que permanezca en el tiempo para mostrar que la empresa tiene un valor ser vertical y transversal desde el comité de dirección a todos los departamentos;

desde el comité de dirección a todos los departamentos; un plan de qué se quiere contar, a quién, por qué y de qué manera ;

; estar preparados para las crisis , “que siempre llegan”;

, “que siempre llegan”; y medir los impactos de las acciones.

“Los datos son fundamentales, sin ellos no sabemos si la estrategia funciona o no”, dijo Pérez.

Te recomendamos



Y apostó por la sencillez y transparencia en la comunicación, la creatividad o la flexibilidad. “Si algo no funciona, lo cambiamos, no pasa nada”. “Comunicar no son sólo palabras, es la estrategia por la que queremos que nuestra empresa sea reconocida en el futuro”, concluyó.

Te recomendamos

Selección DN+