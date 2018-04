CC OO elabora una guía para frenar los abusos a los becarios

Actualizada 18/04/2018 a las 19:28

El sindicato CC OO en Navarra ha presentado este miércoles una guía con información sobre becas y prácticas en empresas porque consideran "necesario terminar con los abusos que se producen en la gestión de las prácticas", que utilizan las empresas como una forma de "abaratar costes".



En conferencia de prensa, la responsable de juventud de CCOO de Navarra, Nerea Contreras, ha señalado que en Navarra hay 10.039 menores de 35 años en paro y que alrededor de 3.000 jóvenes salieron de la Comunidad foral para buscar "un futuro". Asimismo, ha apuntado que un 6 por ciento del alumnado de Formación Profesional en Navarra cursa la modalidad dual, que combina el estudio en el centro con un mínimo del 33 por ciento de horas de prácticas en empresas.



En ese sentido, ha señalado que en Navarra el paro juvenil supone un 26 por ciento y la tasa de abandono escolar se sitúa en el 6 por ciento y, por tanto, "hace falta una apuesta decidida por un sistema de integración en el mundo laboral que asegure una buena formación y calidad en el empleo".



Contreras ha denunciado que las prácticas en empresas se han convertido en una forma de precariedad "evidente" y que en los últimos años las prácticas de carácter no laboral en empresas se han extendido, sobre todo las vinculadas a la formación.



Las prácticas dirigidas a jóvenes, ha dicho, se "confunden interesadamente con ofertas de empleo" por lo que, "en un entorno de precariedad aguda, facilita el abuso y la explotación".



Igualmente ha apuntado que la mayoría de becarios, al finalizar las prácticas, no son contratados por las empresas y, por tanto, "en ocasiones se convierte en una medida de bajo coste para sustituir a la plantilla regular".



El responsable de Juventud de la confederación de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha indicado que, según la Comisión Europea, en España hay un 61 por ciento de jóvenes becarios sin prestación alguna. Gutiérrez ha explicado que la guía informa sobre las prácticas no laborales, en las que no hay contrato ni salario aunque puede haber beca o ayuda, las prácticas laborales, en el que existe un contrato de trabajo, aunque el salario es "generalmente inferior", y también se incluyen orientaciones sobre la acción sindical.

El apartado de prácticas no laborales se dirige a jóvenes con titulación y sin experiencia, y recoge aspectos como módulos de certificados de profesionalidad, formación para el empleo o prácticas externas en estudios universitarios. A su vez, ha alertado que en este ámbito "no existen datos", ya que solo hay un registro de personas que cobran una beca, que en España suponen cerca de 80.000 personas, si bien la mayor parte de este colectivo no recibe ninguna beca.



La guía se difundirá de forma digital, está disponible en la web del sindicato, y se ha enviado a asociaciones juveniles, de estudiantes y a diversas universidades. Finalmente, los sindicalistas han instado a que se debata el proyecto de ley del estatuto del becario presentado por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

CC OO Comisiones Obreras

