CEMITEC presenta en Munich nuevos desarrollos de tintas para electrónica impresa

El Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria (CEMITEC) ha participado en la feria LOPEC International Exhibition and Conference for the Printed Electronics Industry que tuvo lugar en Munich (Alemania) entre el 12 y el 14 de marzo. En este evento presentó sus últimos desarrollos en dispositivos impresos sobre varios sustratos flexibles y tintas para electrónica impresa.

Concretamente estas tintas pueden ser utilizadas para fabricar sensores electroquímicos mediante impresión, que pueden ser utilizados, por ejemplo, para la monitorización de distintos compuestos en el ámbito de la salud, medio ambiente o industria alimentaria.

Entre estas tintas destacan una de carbono/grafito, otra de carbono/cobalto y una tinta de plata de bajo coste para impresión de sensores electroquímicos. Cabe señalar también una tinta conductora para offset para impresión sobre sustrato papel y que ha causado mucho interés debido a las nuevas oportunidades que abre en la impresión de nuevas aplicaciones funcionales sobre papel. Estas tintas están siendo comercializadas por la empresa Mateprincs, EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica) que este centro tecnológico creó hace un año.

La electrónica impresa es un campo en auge dentro de la industria actual. Se prevé que en los próximos años la cuota de mercado de los sensores completamente impresos supere los 20 billones de dólares según información dada por la OE-A (Organic and Printed Electronics Association).

LOPEC es, según sus organizadores, el mayor evento de la industria de la electrónica impresa que combina con éxito la tecnología y los negocios, complementando la exposición de productos con la asistencia de destacados expertos de empresas y de la comunidad científica. En esta edición de 2018 han asistido más de 2.500 participantes de 51 países siendo los principales Alemania, Austria, Suiza, Gran Bretaña y Francia. Hubo 153 expositores de 21 países diferentes. Según los organizadores, LOPEC se utiliza principalmente como plataforma de lanzamiento para que las empresas presenten sus innovaciones a nivel internacional.

REUNIÓN DEL IEC-TC 119 - PRINTED ELECTRONICS

Aprovechando que la feria LOPEC tenía lugar en Munich, también tuvo lugar en esta ciudad la reunión de los grupos de normalización IEC-TC 119- Printed Electronics. A estas reuniones acuden expertos en electrónica impresa de diversos países y CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria), centro tecnológico experto en electrónica impresa, acudió como representante de España.

Estos grupos pertenecen a la IEC (International Electrotechnical Comission), una organización internacional que prepara y publica la normativa relacionada con las tecnologías eléctricas y electrónicas. Rakel Herrero, del área de Deposición de Materiales de CEMITEC, asitió como experta en impresión funcional.

CEMITEC es miembro de este grupo de normalización que tiene como objetivo el desarrollo de la normativa aplicable a terminología (WG-1), materiales (WG-2), proceso (WG-3), equipamiento (WG-4), productos y salud, seguridad y medio ambiente (WG-5) en el campo de la electrónica impresa. Además este centro tecnológico también pertenece al grupo asesor: AG1 (Advisory Group).

Durante la reunión se avanzó en la redacción de la normativa internacional que va a aplicar a los materiales y productos relacionados con la electrónica impresa sobre sustrato flexible. En este momento se puede destacar la nueva normativa que se está desarrollando relacionada con tintas funcionales y con la caracterización funcional de OLEDs y TFTs.

La próxima reunión del grupo TC-119 tendrá lugar en Octubre en Busan (Korea).





