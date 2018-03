Actualizada 23/03/2018 a las 11:02

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT de Navarra ha presentado una demanda de nulidad contra el expediente de despido colectivo presentado por la empresa KSS en su planta de Orkoien, que ha conllevado el despido de 71 trabajadores.

Mediante esta demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el sindicato solicita la declaración de nulidad del expediente de extinción, la readmisión de los trabajadores despedidos y el abono de los salarios de tramitación, según han explicado en una rueda de prensa el secretario general de FICA-UGT, Lorenzo Ríos, y los dos delegados del sindicato en KSS, Carlos Nuin y Fernando Salvatierra.

La demanda va dirigida contra KYB Steering Spain (KSS) y contra todo el grupo empresarial KYB al considerar que "tienen entre sí una relación productiva, organizativa y comercial".

El sindicato sostiene que "el expediente y su proceso de periodo de consultas ha estado plagado de numerosas situaciones que vulneran la legislación vigente, siendo una mera tramitación formal y protocolaria, donde KSS no ha negociado realmente, no ha negociado de buena fe". "El proceso ha estado carente de una negociación real, convirtiéndose en un mero trámite, y no se han cumplido trámites sustanciales", ha indicado Fernando Salvatierra.

Según el delegado sindical, "en realidad se ha convertido en un periodo no de consultas o negociación sino de adhesión individual de los trabajadores a la oferta de bajas incentivadas realizada por la empresa".

Además, Fernando Salvatierra ha criticado que "durante el periodo de consultas todas las peticiones del comité de empresa demandando la presentación por parte de KYB de un plan industrial que garantizase el futuro de la planta de Orkoien fueron desoídas, desatendidas o ignoradas".

Salvatierra ha afirmado que "las causas económicas invocadas" por la empresa para justificar el ERE "no son suficientes para cometer un despido colectivo como el planteado" y ha argumentado que "la sensación que arrojan la documentación y los hechos llevados a cabo por la empresa es que la intención de KYB es el cese completo de la actividad en un periodo próximo".

Del mismo modo, el delegado sindical ha señalado que "mientras KSS estaba formal y supuestamente negociando en el periodo de consultas para despedir trabajadores en KSS, el grupo KYB estaba contratando trabajadores eventuales en otras empresas del grupo e incluso ofertando puestos de trabajo a través de internet". "Entendemos que era necesario haber podido contar con la información de todas las empresas del grupo empresarial KYB para poder evaluar adecuadamente la situación del conjunto de las empresas y en particular de KSS", ha indicado.

En la misma línea, el secretario general de FICA-UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, ha afirmado que en el año 2014 se alcanzó un acuerdo "muy duro" para reducir costes en la planta a cambio de "la consecución de un futuro con seguridad para el empleo", que pasaba por la asignación de un nuevo producto para la fábrica. Sin embargo, ha sostenido que "el acuerdo ha sido incumplido de manera intencionada por parte del grupo empresarial".

Así, el dirigente sindical ha considerado que "la empresa tenía un plan cuidadosamente planificado de desmantelamiento progresivo de la planta, incluso antes de empezar a negociar el ERE de extinción de contratos".

Lorenzo Ríos ha advertido de que "esto pone en riesgo un modelo de relaciones laborales basado en el compromiso". "Si se plantean compromisos por parte de la dirección y de los trabajadores y las empresas los incumplen, entramos en un antes y un después en las relaciones laborales. Esto ha dinamitado los 20 años que ha habido de concertación en KSS. La empresa ha actuado bajo el principio de la mala fe. Es más, tenemos indicios claros de que han venido a este ERE de extinción a pegarse un paseo militar con el soporte de la reforma laboral", ha afirmado.

