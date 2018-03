Actualizada 20/03/2018 a las 17:42

La Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET) y la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (Tradisna) han defendido que el desvío de camiones por la A-15 durante las obras en los túneles de Belate debe ser "voluntario" y han reclamado que no se prohíba su circulación por el puerto de Belate.



Ambas asociaciones han señalado en una nota que "después del anuncio de la Diputación guipuzcoana del cierre a camiones del túnel de San Lorenzo en la A-15, a fecha de hoy no entenderíamos que se cerrara el paso por el Puerto de Belate una vez se haya acondicionado". Además, han propuesto que "se coordinen las agendas de las obras entre las dos administraciones para que éstas no coincidan en el tiempo y así el sector pueda tener alternativas de circulación".



ANET y Tradisna han apuntado que "la propuesta de paso por la A-1 pone al sector en una tesitura peor que la propuesta anterior de paso por la A-15". "Esta nueva alternativa supone un sobrecoste en distancia, tiempo y peajes, sobrecoste que no puede ni debe de soportar el transporte. La Diputación guipuzcoana nos prohíbe el paso por la A-15 y nos lleva a la A-1 donde nos cobra sus nuevos peajes, con los que estamos en desacuerdo", han afirmado.

Además, han criticado lo que consideran como "descoordinación entre administraciones en un tema tan significativo". "Una de las dos principales salidas naturales de mercancías hacia Europa no puede verse afectada por esta descoordinación en cuanto a la ejecución de obras. No hay que olvidar la importancia que las exportaciones tienen en nuestra balanza comercial", han señalado.



A continuación, han afirmado que "el transporte cumple una misión de servicio público de la que todos los ciudadanos nos beneficiamos". "Estamos hartos de que se nos vea como un problema y no se nos valore adecuadamente. No hay que olvidar que en la zona hay empresas que demandan nuestros servicios y creemos que con estas demandas municipales no se está atendiendo a sus intereses", ha añadido.



Además, se han declarado como "los primeros defensores de la seguridad vial, no siendo los principales causantes -de accidentes- según los informes anuales de la DGT".

