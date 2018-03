Actualizada 19/03/2018 a las 11:39

El Servicio Navarro de Empleo apoyó a través de programas con impacto directo en el empleo un total de 4.764 puestos de trabajo, cerca de un 27 por ciento más que en 2016. Se trata de 1.008 empleos subvencionados más que el año anterior y que proceden en su mayor parte del trabajo autónomo y de las líneas de fomento del empleo en empresas.



En concreto, 1.766 empleos apoyados proceden del ámbito privado y 2.998 están vinculados a entidades locales y de inserción o formativas, como Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción o Escuelas Taller.



Asimismo, el SNE vio cubiertas 22.157 plazas en acciones formativas presenciales y on line, un 21% más que en el año anterior. En materia de orientación, ofreció servicios de información y orientación a 57.071 personas, 1.800 menos (-3%), atribuible al descenso del desempleo.



También creció el peso de los itinerarios (compromisos de las personas en desempleo con su reactivación laboral, vía formación, acreditación etc.) en relación con la población media desempleada, del 22,1% al 24,6%.



En materia de emprendimiento, 830 personas accedieron a ayudas al establecimiento como autónomas y a la conciliación más del doble que en 2016. Y cerca de 1.800 fueron asesoradas por la Red de Emprendimiento, un 17% más.



Además, el SNE gestionó en 2017 más ofertas de trabajo que antes de la crisis, 4.873 con 7.611 puestos de trabajo asociados, 830 más que en 2016. Hace una década, el SNE gestionó 4.378 ofertas con 7.065 puestos vinculados.



Los datos han sido presentados en rueda de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, y por la directora gerente del SNE, Paz Fernández.



Laparra ha destacado que "el contexto de estos datos de gestión es de clara reducción del desempleo durante los últimos años y como mínimo puede plantearse que el Servicio Navarro de Empleo está acompañando bien la recuperación de empleo en Navarra en estos años".



El vicepresidente ha destacado que la gestión del SNE destaca en el conjunto de España (Navarra fue la cuarta CC AA en cumplimiento de objetivos) y es reconocida por la ciudadanía y empresas que reciben servicios, que otorgan al Servicio Navarro de Empleo notas medias del 7,5 y del 8, respectivamente. "Pero el proceso de mejora debe continuar", ha indicado. El vicepresidente también ha recordado que el Acuerdo de Políticas Activas de Empleo hasta 2020 cuenta con el apoyo de CEN, CEPES, CC OO y UGT.



INCREMENTO PRESUPUESTARIO



El SNE ha alcanzado estos resultados a través de un crecimiento de los presupuestos iniciales destinados tanto a programas (de 35,6 a 42,4 millones en 2017) como a inversiones en obras e informática para favorecer la transformación física e informática del SNE (1,3 millones, tres veces más que en 2016).



En cuanto a programas, en 2017 también se ha puesto fin al sistema de convenios nominativos y se han reforzado los programas de subvenciones. Así, el SNE ha implantando nuevas ayudas al fomento del empleo en empresas (ha multiplicado por siete el importe concedido en el último ejercicio, de cerca de 300.000 euros en 2016 a 2 millones en 2017). Conforme a los planes de emprendimiento y Economía Social, el apoyo al empleo autónomo creció en un millón en 2017, hasta los 2; y en Economía Social, el presupuesto subirá un 54% en el periodo 2015-2018.



En cuanto a infraestructuras, los 866.495 euros se han destinado al acondicionamiento de la futura agencia de Alsasua y al nuevo centro de formación y empleo de Iturrondo.



Además, según el Gobierno, el servicio adolecía de herramientas informáticas. Durante 2017, con 449.212,96 euros de gasto, se iniciaron los trabajos para una aplicación para la gestión de ayudas que suman 25 millones; y otra para la gestión de la formación y las relaciones con las entidades formativas.



También se está abordando la aplicación con la que el SNE está implantando el historial de activación laboral de los desempleados (Orientasare). Hasta ahora, el SNE solo recogía códigos de cada persona desempleada que acudía al servicio. A partir de ahora, también para entidades especializadas contratadas, contará con información cualitativa sobre la trayectoria profesional y formativa y observaciones técnicas.



Durante 2016 y 2017, el SNE acabó con un modelo con tres vías de entrada al servicio de orientación: a través de agencias, de entidades subvencionadas y de convenios nominativos. Siguiendo el modelo de Salud, las agencias de empleo pasan a ser referentes. El sistema va a permitir homogeneizar la atención y avanzar hacia la calidad (conocimiento exacto de la demanda, ofrecimiento proactivo del servicio o actuación según el acuerdo de políticas activas de empleo).



En 2017, el SNE contrató a entidades especializadas para apoyarle en esta labor de orientación. En 2018 volverá a licitar un nuevo contrato para ajustarlo a las observaciones trasladadas por personal técnico del SNE, de las entidades y agentes socioeconómicos y políticos.



ORIENTACIÓN, ITURRONDO Y COLECTIVOS



Entre los retos para 2018, Laparra y Fernández han destacado la reorganización de la atención en Pamplona y Comarca. Habrá dos puntos: la agencia del Ensanche y la de Iturrondo.



En ambas atenderá el SEPE (prestaciones) y el SNE proporcionará servicios de fases iniciales de activación laboral (talleres, apoyo técnico o trámites). Iturrondo, además, ofrecerá servicios especializados de orientación profesional, formación y autoempleo. Esta modernización física del SNE-NL está siendo apoyada y financiada por el servicio público estatal (SEPE).



El SNE implantará para toda Navarra la cita previa, para una mejor atención a los flujos. Para evitar desplazamientos, en 2017, se puso en marcha la app de renovación de la demanda, que se suma a la renovación telefónica y por internet.



Paz Fernández ha apuntado que el SNE ha pasado de tener un papel "meramente financiador y de tramitación" a situarse como "referente en la aplicación y ejecución de las políticas de empleo". "Nuestro objetivo es prestar atención integral, proactiva, personalizada y responder ágilmente a las demandas de personas y empresas. Esto no se puede hacer sin un ejercicio de la responsabilidad pública del SNE", ha afirmado Fernández.



El vicepresidente y la gerente también han destacado de 2017 la puesta en marcha de medidas para favorecer la inserción laboral de personas con mayores dificultades a través de ayudas al fomento de la contratación, línea de trabajo iniciada en 2016. Así, el SNE activó ayudas a la contratación de jóvenes en sectores económicos clave o a de perceptoras de Renta Garantizada.



Para 2018, se pondrá en marcha una nueva medida de apoyo a la contratación de personas desempleadas de larga duración y se reformularán y ampliarán las ayudas a la conciliación de autónomas, según han explicado. Otro reto es mejorar el impacto en el empleo femenino, actualmente en torno al 40% del empleo apoyado. Asciende al 45% en las medidas específicas de fomento del empleo (empresa, entidades locales y trabajo autónomo).

