Actualizada 19/03/2018 a las 12:12

A Europa no le convence la utilización de la marca ‘La mafia se sienta a la mesa’ por parte de una franquicia de restaurantes española. Este jueves, una sentencia del Tribunal General dictaminó que no se pueda registrar “por motivos de orden público” esta marca en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, lo que impedirá la expansión de la cadena con ese nombre. “La sentencia, que puede ser recurrida en casación, no impide seguir usando el nombre en sus 42 locales ubicados en España (donde la marca sí está registrada) y en cuantos quiera abrir en este país u otros que no pertenezcan a la Unión Europea” aclaró este jueves Alfredo Cortés, responsable de Comunicación y Marketing de la franquicia.

‘La Mafia se sienta a la mesa’ cuenta con un restaurante en Pamplona, en la confluencia de las calles Olite y Amaya, y entre sus fundadores se encuentran los navarros Francisco Javier Floristán y su hijo Javier, ambos de Valtierra. La franquicia suma 700 empleados y tiene sede en Zaragoza.

Los motivos de los magistrados europeos para negar el registro son claros: “la marca remite a una organización criminal, da de ella una imagen globalmente positiva de dicha organización, banalizando sus actividades criminales graves y puede provocar y ofender a víctimas de la organización y a sus familiares”.

AMBIENTE DE 'EL PADRINO'

Sin embargo, la empresa explica que la marca tiene su origen en la admiración de sus fundadores por la gastronomía italo-mediterránea y la cinematografía y literatura que gira en torno a la temática de la mafia. “Especialmente, a la trilogía El padrino y su relación con la gastronomía, sin que en modo alguno se pretenda promover o justificar ninguna asociación con organizaciones criminales o violentas ni herir ninguna sensibilidad al respecto”.

El origen de la palabra mafia no está claro. Se suele situar en la representación de una obra de teatro sobre una prisión de Palermo llamada ‘los mafiosos de la vicaría’. Su popularidad hizo que el término pasara a emplearse para denominar al conjunto del crimen organizado. Las autoridades italianas presentaron la denuncia contra el registro de la marca en la UE aunque, afirman desde la cadena española, “en Italia existen hasta doscientas marcas que incluyen la palabra mafia”.

Selección DN+