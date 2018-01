Actualizada 10/01/2018 a las 19:11

CC OO ha lamentado "que se vaya a terminar 2017 sin haber firmado el conjunto del Plan de Empleo para Navarra". En opinión del sindicato "fue positivo el acuerdo alcanzado, en el marco del diálogo social, con el Gobierno de Navarra en las políticas activas de empleo, pero el Plan de Empleo es un todo transversal y coordinado, unas medidas se apoyan en otras", motivo por el que ha criticado que "no se avance en las otras mesas de debate".



Para CC OO "resulta una paradoja que en una comunidad como la nuestra en la que hay 35.221 personas paradas, una temporalidad del 23,6% y una parcialidad del 16% en 2017, el Gobierno de Navarra no considere relevante avanzar en todas las mesas de negociación del Plan de Empleo".



La organización ha indicado que "el 94% de los contratos registrados en noviembre fueron temporales y más del 25% a tiempo parcial" y ha destacado que "urge tomar medidas y lograr consensos". "La brecha de género es enorme en salarios, parcialidad, temporalidad y paro por eso resulta preocupante que el apartado de igualdad de género del Plan de Empleo no haya logrado concluir su trabajo", ha añadido.



Para CC OO "es una buena noticia, sin duda, que Navarra sea de las zonas con menor paro de toda España" y ha reconocido que "los niveles de crecimiento económico son importantes también, pero eso no puede ni debe ocultar una situación delicada en el empleo". "En Navarra, al igual que en otros lugares, se crea empleo y se crece económicamente pero no se está produciendo una salida social de la crisis, porque los contratos son precarios y temporales", ha reprochado.



Al respecto, ha indicado que "Navarra es de las comunidades donde más crece la siniestralidad laboral, sin embargo la mesa que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales no ha avanzado absolutamente nada".



Por todo ello, CC OO ha instado al Ejecutivo foral a "ponerse manos a la obra para poder alcanzar acuerdos importantes para el avance del empleo de Navarra". Finalmente, ha advertido de que "trocear el Plan de Empleo y no avanzar en todas las mesas al mismo ritmo, de la misma forma, hará que el plan pierda eficacia, sea menos transversal y sobre todo sea menos útil para la gente parada o para la gente trabajadora".

