Actualizada 10/01/2018 a las 19:12

El trujal Mendía finalizó este miércoles una campaña de récord. La recogida de este año, que comenzó el 2 de noviembre, ha dejado los mejores números en litros de aceite de los 26 años que lleva en producción esta almazara de Arróniz.



Se han obtenido dos millones, una cifra que supera todo lo anterior y que no se esperaba según trasladó el presidente, Pedro González Castillo. “Ha sido una sorpresa muy agradable. El año pasado elaboramos 1,6 millones de litros”, apuntó.Y eso que han entrado 100.000 kilos menos de aceituna que el pasado. “A falta de contar lo de la última jornada de hoy [ayer para el lector], que será una cantidad sin importancia para el cómputo general, hemos llegado a los 8.670.000 kilos. En 2016 fueron 8.770.000”, precisó.



La mayor materia grasa lo explica. “Por eso, este año ha producido más aceite. El rendimiento ha sido mayor al 20,2 que dio en el ejercicio anterior. No pensábamos tanto”, aseguró. El seco verano no les invitaba a pensar en datos tan optimistas. “Estamos sorprendidos porque la climatología que tuvimos durante el periodo estival no nos llevaba a imaginar esto. De la zona de Montejurra hacia Viana sí se ha acusado un poco esa sequía, pero el área de la ribera estellesa y la zona más al este han dejado buenos números. Coincide, además, con que hay olivos jóvenes que han entrado en producción y han logrado que esta sea la segunda cosecha más abundante de la historia del trujal”, confirmó.



Como ha ocurrido con el cereal y la uva, la recolección de la aceituna también se ha adelantado este otoño entre 15 y 20 días. “Las altas temperaturas de la primavera anticiparon la floración”, justificó Pedro González.



NUEVA MAQUINARIA



El proceso ha contado con la entrada en funcionamiento de la nueva máquina limpiadora que se instaló a primeros de año. “Sustituyó a la anterior y se ha trabajado muy bien con ella. Lo que hace es quitar la hoja y los tallos”, concretó el presidente de Mendía.



Ahora es el turno de limpiar toda la maquinaria, filtrar el aceite y prepararlo para ponerlo a la venta y repartirlo a los socios, que se llevan el 50%. “Ahora estamos 5.000 socios, un número que ha ido siempre en aumento y, aunque sigue esa tendencia al alza, el incremento es ya más moderado. Por otro lado, el mercado absorbe toda la producción. Vendemos, sobre todo, en País Vasco y Navarra y algo en La Rioja”.



Si el precio va a fluctuar, aún se desconoce tal y como aseguró Pedro González. “Nosotros, en cuanto a la comparativa de producción dentro de España, somos una gota dentro de una balsa. Por tanto, nuestro precio está sujeto al mercado y depende, en buena medida, de esas zonas más abundantes en este sentido como puede ser Andalucía. Jaén, especialmente, es el mayor productor provincial”, comentó. Ahora, se arrastran los precios del verano: 4,30 €/litro el aceite virgen y 4,50 €/litro el virgen extra.



De los 200.000 olivos del año 1992 a los 900.000 que les producen a día de hoy







El trujal recibe a día de hoy el fruto de aproximadamente 900.000 olivos del entorno, una cifra que nada tiene que ver con los 200.000 con los que se comenzó en 1992. En su conjunto, suman unas 2.800 hectáreas en terrenos que van desde Aras -más al oeste- hasta Sangüesa -más al este-. “Cuando se fundó el trujal, los pequeños trujales de muchos pueblos desaparecieron. Ahora, casi una treintena cuentan con lo que llamamos centro de recepción, donde se entrega y pesa y de donde se traslada después la aceituna en camión a Arróniz. Las cosas se han hecho bien y de ahí que hoy tengamos la diferencia tan grande respecto a los inicios. Del millón y medio de kilos del principio hemos pasado a los casi 8,7 actuales. La gente no abandona este cultivo, que reúne a las familias por estas fechas. Se continúa y se sigue plantando”, dijo el presidente.

Selección DN+