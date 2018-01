La plantilla de Indusal exige "la negociación de un convenio justo"

Actualizada 10/01/2018 a las 19:12

El comité de empresa de Indusal, empresa del sector de lavanderías ubicada en Marcilla y compuesta por 115 trabajadores, formado por 4 delegados de CC OO, 4 de ELA y 1 de UGT, se ha concentrado este miércoles 27 de diciembre frente a la fábrica para exigir "la negociación de un convenio digno".

A través de un comunicado de CC OO, el comité de empresa ha explicado que "al carecer de un convenio sectorial, las condiciones laborales se regulan por un convenio de empresa, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre". "Comité y dirección llevan negociando desde el pasado mes de julio, pero hay algunos puntos que están bloqueando la negociación", ha añadido.

A este respecto, CC OO ha señalado que "el comité se niega a firmar un convenio que mantenga a la mitad de la plantilla con el salario mínimo, que se tenga que trabajar los festivos, jornada irregular y flexibilidad de horas con carta blanca, y que además se tenga que recuperar el tiempo del bocadillo, como pretende la dirección de la empresa".

Asimismo, se ha asegurado que "la concentración está enmarcada dentro de las acciones que llevará a cabo el comité, ya que al decaer el convenio el 31 de diciembre del 2017, entiende que la bolsa de horas deja de actuar y que no se trabaja en festivos tampoco". "Así se hará hasta que no se llegue a un acuerdo", ha comentado.

Así pues, el sindicato ha adelantado que "se prevén unas relaciones laborales tensas durante este tiempo, ya que no dudaremos en acudir a las autoridades competentes si creemos que se están vulnerando nuestros derechos".

Por último, ha exigido a la dirección "responsabilidad y respeto a los derechos de la plantilla". "La forma de avanzar es llegar a acuerdos, pero acuerdos justos para las dos partes, no como el que quiere la empresa, que solo le beneficia a ella y deja a los trabajadores en una situación de precariedad muy alta", ha explicado antes de sentenciar que "el comité no será partícipe de esta situación y no firmará un convenio de estas características".

Etiquetas Marcilla

Empleo

Selección DN+