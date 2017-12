Actualizada 28/12/2017 a las 13:18

“No hay un libro que explique cómo se monta una empresa de transporte”. Jesús Suárez Lopetegui, ya fallecido, lo hizo. Lo recuerdan sus hijos María, Miguel e Irache Suárez Martínez. Fundó Tafatrans, una empresa de transporte, con origen en Tafalla y que hoy ubicada en la Ciudad del Transporte. Hoy esta empresa familiar, dirigida por sus tres hijos, cuenta con 25 trabajadores en las oficinas más otros 25 conductores en plantilla. A ellos se añaden entre 15 y 20 autónomos. La facturación de la empresa en 2016 sumó 5,8 millones de euros y la previsión es llegar a seis millones en este ejercicio y a 6,6 millones de euros en 2018. “Nuestro sector, el del transporte, es el primero que nota la recuperación económica porque si la gente compra, hay que transportar los productos. Y estamos viendo ese crecimiento”, asegura Miguel Suárez, director gerente de la compañía.

La empresa cuenta con 30 camiones, además de vehículos de reparto y distribución, y sus ubicaciones y recorridos en cada momento están a un click en el móvil del directivo. “El camión solo si está en movimiento gana dinero; si está parado, no”, añade. De un vistazo, en el momento de la entrevista, Miguel Suárez sabía que los camiones con la marca navarra estaban en Tarazona, Tafalla, Vitoria, Eibar, Irún, Barcelona, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda... “A mi padre le hubiera encantado llegar a ver esto, porque tenía una mente muy avanzada”, dice indicando el control desde el móvil de las mercancías.

Desde sobres a ataúdes

Tafatrans transporta todo lo que cabe en un camión. Desde sobres hasta un tráiler completo, pasando incluso por ataúdes, motos o palmeras.

“No nos damos cuenta pero todo va en camiones. Cuando vamos a una tienda, todo lo que vemos ha sido transportado. Y los productos pueden ir en avión, barco o tren pero para llegar a su destino hace falta un camión”, explica María Suárez. De todo puede uno ver en los almacenes de la Ciudad del Transporte. En el día de la entrevista, el almacén estaba lleno de ruedas . “Viene Michelín, descarga 6.000 ruedas y las distribuimos entre Navarra y La Rioja”, dice con un ejemplo. “Hay un gran desconocimiento del sector”, se lamenta Miguel Suárez. “La idea que se tiene es que el camión molesta y contamina. Y pocas veces se da uno cuenta de que lo importante que puede ser la carga que llevan. Además, es un sector muy complementario de la industria, por eso es importante ir de la mano”, apunta.

La actividad de Tafatrans abarca la mensajería y paquetería, la paletería y grupajes; la carga completa y la logística. Y los productos que viajan con ellos van destinados a todos los sectores, como el agroalimentario, eólico, automoción, sector primario, gran consumo y grandes superficies... Los llevan por toda Europa y también por todo el mundo, porque Tafatrans forma parte de redes mundiales como Pallex Iberia, Grupo Cat o GLS.

Como muchas empresas de transporte, Tafatrans comenzó con un camión. Jesús Suárez Lopetegui, ya fallecido, que era de Yabar, tenía uno. De joven, con 15 años, acompañaba a su hermano Francisco Suárez que tenía un camión con el que cubría la ruta de Navarra a Asturias. Miguel Suárez recuerda que eran varias las ocasiones en que su padre narraba anécdotas de aquellos viajes, en los que nació “el gusanillo del transporte”. Así que en 1987 compró un camión y fundó Transsuárez. Al ver que iba aumentando la demanda de clientes montó en 1995 el Grupo Tafatrans. Con dos camiones, la empresa y sus oficinas estaban ya en Tafalla, donde vivía desde que se casó porque su mujer, Araceli Martínez Arellano, de Dicastillo, pertenecía a la familia propietaria del Hostal Tafalla y era donde ella trabajaba.

En 1995 ya se incorporó la hija más pequeña del matrimonio, Irache Suárez, al negocio. Le siguieron Miguel, en 1998, y María, desde 1999.

En 2004, Miguel Suárez propuso a su padre y hermanos buscar una nave para ampliar el negocio. “Veíamos que ya no valía solo el camión. Había que pensar en logística, en almacenes... Teníamos que tener una nave y no para guardar camiones. Y un día mi padre me dijo: Ya tenemos nave”, explica el directivo. Así fue como vendieron las instalaciones de Tafalla y se trasladaron a la Ciudad del Transporte, donde hoy ocupan 2.000 metros cuadrados en propiedad, además de otros 1.750 alquilados. Llegaron en 2006 cuando la empresa tenía diez trabajadores y cinco camiones.

Durante este año, Tafatrans ha dado un paso más en la profesionalización y modernización de la empresa. Ha participado en el proyecto “Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio en Navarra”, impulsado por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). “Nos ha servido para que alguien desde fuera nos diga cómo lo estamos haciendo. Nos han ayudado a ser más eficientes en los tiempos, a organizarnos y a preparar la empresa para su crecimiento en un programa”, resume el directivo.

Una empresa familiar

Al frente de Tafatrans está hoy la segunda generación de esta empresa familiar. Tres hermanos que se reparten las funciones directivas. Irache Suárez Martínez (15-6-1974), la más pequeña de la familia, fue la primera en incorporarse a la empresa en 1997. Casada, con dos hijos, de 6 y 4 años, estudió administración y al terminar se incorporó directamente a la empresa de la familia.

Seguidamente, se incorporó Miguel Suárez (25-2-1976) en 1998 y es el director gerente. Casado y con dos mellizos de seis años empezó los estudios de ingeniería técnica mecánica y tiene un máster en transporte y logística. Y en 1999 se incorporó a la empresa María Suárez. Casada, con dos hijas de 14 y 12 años, se licenció en derecho por la Universidad de Navarra. Al terminar sus estudios se incorporó directamente en Tafatrans, donde trabaja en el departamento de administración y finanzas.

“Nunca nuestro padre nos inculcó que nos dedicáramos a la empresa. Pero fuimos haciéndolo poco a poco”, explican los hermanos, quienes recuerdan que a su padre apenas le veían cuando eran pequeños. “Los transportes y las hostelería son sectores muy esclavos y, sobre todo, si trabajas en una empresa familiar”, añaden. A ello se une que el conductor, en su opinión, “no está bien valorado”. Y dicen que el equipo de Tafatrans está formado por personal muy preparado, que procede de la Formación Profesional dual de los centros Cuatro Vientos y Mariana Sanz. “Gracias a ellos la empresa es hoy lo que es”, reconocen.

