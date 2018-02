El gigante chino Sany estudia abrir en Navarra un centro de I+D

Actualizada 15/11/2017 a las 17:07

Durante el coloquio que tuvo lugar tras la presentación este martes del clúster eólico de Navarra, uno de los asistentes inquirió por el interés mostrado en los últimos meses por la empresa china Sany para establecer un centro de I+D de tecnología de aerogeneradores en Navarra. Según confirmó la directora gerente de Sodena, Pilari Irigoyen, se trata de una oportunidad para el desarrollo del sector en Navarra, ya que supondría la llegada de un nuevo actor que se sumaría a la actividad desarrollada por Siemens Gamesa y Nordex Acciona.

El director general del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), Pablo Ayesa, aclaró que la llegada de Sany todavía no es un “tema cerrado”, y explicó que CENER ya ha tenido varios contactos con el fabricante chino sin que por el momento se haya firmado “nada de importancia con ellos”. Ayesa también confirmó que Sodena “está involucrada” en la operación, extremo que fuentes de la sociedad pública consultadas ayer por la tarde no confirmaron al cierre de esta edición. No obstante, el director general de CENER advirtió que si se materializara el desembarco de Sany en Navarra, supondría “una fuente de competencia por los recursos de ingeniería” con el consiguiente riesgo de “transferencia del conocimiento”, lo que a su juicio no sería una “noticia positiva” para los dos grandes fabricantes ubicados en la Comunidad foral.

Según las fuentes consultadas, en los últimos seis meses el fabricante chino Sany habría tanteado a ingenieros y personal técnico del sector en Navarra de cara a una posible contratación, sondeos que coinciden con la anunciada reestructuración de plantilla en Siemens Gamesa. Sany es una multinacional china que ocupa la sexta posición como mayor fabricante del mundo de equipo y maquinaria pesada.

