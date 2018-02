Actualizada 16/11/2017 a las 01:14

Es la cara visible y el brazo ejecutor del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en España. Este organismo es el brazo crediticio de la UE y, como él mismo dice, no es lo suficientemente conocido por el mundo empresarial, que no es consciente de las ayudas que puede ofrecer para financiar proyectos. Por eso, Román Escolano Olivares (Zaragoza, 1965), vicepresidente de este banco desde septiembre de 2014, está visitando diferentes ciudades para dar a conocer las oportunidades que el Plan Juncker, conocido también como EFSI (European Fund for Strategic Investment), ofrece a las empresas. Recientemente le ha tocado Pamplona, donde acudió a la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). Licenciado en ciencias económicas y empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster del IESE, residente en Luxemburgo, donde tiene la sede el BEI, ha sido presidente del ICO (Instituto de Crédito Oficial), entre 2012 y 2014. Entre otros cargos ha sido director del departamento de economía del gabinete de José María Aznar, director de relaciones institucionales del BBVA y consejero de Correos e ICEX, entre otros.

En lo personal, Escolano es un gran aficionado a la música, literatura... Se define como ecléctico en sus gustos aunque el libro que tiene en su mesilla ahora es de Vargas Llosa. Puestos a decantarse, cita a Vila Matas o al francés Houellebecq. Al pedirle una música para recomendar a los políticos, dice que cualquiera que tenga efecto de calmar el espíritu y provoque serenidad y reflexión.



¿En qué se puede beneficiar Navarra del Plan Junker al BEI?

Se puede beneficiar de forma muy clara. Llevamos colaborando en Navarra desde hace tiempo, tanto con instituciones públicas con empresas privadas. Porque dos terceras partes de los préstamos de la actividad del BEI se desarrollan con el sector privado. Pero ahora el BEI ha entrado en una nueva fase con el Plan Juncker, que permite al banco dedicarse a unas actividades distintas y adicionales a las que tenía habitualmente. El BEI funciona en España desde hace casi 40 años, desde que España firmó los tratados de pre-adhesión a la Unión Europea. Pero el Plan Juncker nos permite aumentar el perfil de los proyectos que hacemos, que antes no hubieran sido posibles; nuevos clientes y más pequeños, financiamos proyectos con plazos más largos que los de la banca comercial, o clientes más pequeños, con mayor riesgo y, sobre todo, buscamos colaborar con el sector privado... El plan Juncker nos permite hacer más y distinto a lo que hemos hecho hasta ahora.

¿Tiene un presupuesto el Plan Juncker?

El Plan Juncker empezó en 2015 y tiene un plazo de actuación entre 2015 y 2018. Es una garantía que da la UE al BEI de 21.000 millones de euros. Con esa garantía, el BEI tiene que generar en ese plazo una financiación adicional nueva de 60.000 millones protegidos por esa garantía. Llevamos ya casi dos años y tenemos una percepción positiva. El conjunto de proyectos en la UE de los 28 que se ha puesto en marcha con esa financiación de 60.000 millones de euros supone una movilización de 315.000 millones.

¿Cuánto va a España?

Esto es un proyecto europeo, no hay asignación por países. Cada proyecto se examina de manera autónoma independientemente del país que proceda. A veces se piensa que tiene que haber una parte para España, Navarra... Y no es así. Hasta ahora nuestra experiencia es que España está teniendo un comportamiento muy positivo.

¿Cuánto tiene hoy aprobado en Navarra?

Tenemos en España aprobados unos 5.000 millones de euros de financiación de proyectos por parte del BEI bajo el plan que estimamos que han movilizado 28.000 millones de euros. El conjunto de estas operaciones se produce con el sector privado y una parte importante se hace a través de los bancos. El BEI utiliza al sector bancario como intermediación. En 2016 España fue el segundo país en financiación aprobada bajo el Plan Juncker, después de Francia; el segundo en inversión movilizada, después de Italia, y el primero en financiación por unidad de PIB. Así que España está a la cabeza de financiación aprobada por el BEI bajo el Plan Juncker y esperamos que esta situación o muy similar se repita en 2017.

¿Por qué?

Es lógico porque España está en fase de recuperación, por eso está subiendo la inversión.

¿En qué se diferencia el BEI de otros bancos?

El BEI nunca financia solo, va con otros financiadores, con los bancos, el ICO. El BEI no es un banco comercial y no sustituimos al papel que tiene la banca privada, sino que vamos de la mano. A un banco le gusta tener al BEI de compañero de determinados proyectos. Nos añadimos valor recíprocamente. La financiación del BEI es un sello de calidad. No tenemos ánimo de lucro, nuestro objetivo no es el máximo beneficio pero tiene que ser rentable. La financiación que consigue el BEI es en las mejores condiciones y esas se las trasladamos a los clientes. La financiación es muy competitiva y los plazos son muy largos. En ese sentido el BEI tiende a trabajar en buena colaboración con lo que hace el banco privado, somos complementarios. Siempre en cada país en que trabajamos tenemos muy buena relación con los bancos. La diferencia es que entramos en campos que no son tan interesantes para ellos.

¿Hasta cuánto financian?

Nunca financiamos más allá del 50% del valor del proyecto.

¿Quiénes pueden acceder a estos préstamos?

No concedemos nunca créditos particulares, sino para proyectos de inversión empresariales para la pyme. Normalmente son pequeños proyectos.

¿Cómo se ponen en contacto?

Casi todos los bancos tienen acceso o financiación del BEI, por lo que se puede acudir a ellos. Si la cantidad que se necesita es menor a 25 millones de euros, se solicita a través de bancos comerciales. Si se supera esa cantidad se acude directamente al BEI para ver si encaja con nuestros objetivos que queremos promocionar. Tenemos oficina en Madrid (Madrid@eib.org). También en Luxemburgo tenemos una dirección:infodesk@eib.org. Y pueden encontrar más información en la página web www. eib.org.

¿Qué proyectos son los que encajan en sus objetivos?

Financiamos proyectos que pongan el énfasis en la innovación, en el impacto medio ambiental y en la lucha contra el cambio climático, en que el destino esté en las zonas de cohesión, donde el nivel de desarrollo es más bajo... Todo lo que tenga que ver con energías renovables, eficiencia energética o cogeneración. Hay sectores que no financiamos, como el inmobiliario. En Zaragoza, por ejemplo, acabamos de financiar un proyecto, Saica, de reciclado de papel. La creación de empleo también es importante.

¿Qué proyectos pueden tener cabida en Navarra?

Seguro que hay proyectos que pueden acceder a nuestra financiación. Los que sean de naturaleza medioambiental, de agua, de eficiencia energética, de energías renovables, de cogeneración... pueden ser objeto de interés.

Ha hablado del Plan Junker. Pero el Grupo BEI, ¿cuánto ha concedido a España?

En la Europa de los 28 en 2016 el Grupo BEI concedió una financiación de 83.000 millones, de los que 11.500 estuvieron destinados a España. Este país ha sido en los últimos 13 años el que más financiación ha obtenido. Los 11.500 millones, de los que 8.500 millones han ido a pymes, suponen el 1% del PIB del país y han ido destinados a 112 operaciones firmadas. De los 83.000 millones facilitados por el Grupo BEI en la UE en 2016, 33.000 han ido destinados a las pymes. Por eso una de nuestras funciones es apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y esto es algo nuevo. En un momento en el que se pone en entredicho las funciones de la Unión Europea, hay que destacar esta palanca tan potente que es el BEI.

¿Cómo se ve España desde Luxemburgo?

Para el BEI, España ha sido el principal mercado y es un destino fundamental. Los proyectos más innovadores se han hecho en España. Es una país absolutamente clave, está en plena recuperación y cuenta con muchos proyectos muy innovadores.

