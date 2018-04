27/04/2018 a las 06:00

Cualquier persona que quiera montar un proyecto online debe de tener una serie de puntos bastante definidos. Si bien la temática que vamos a trabajar es imprescindible, lo cierto es que no basta esto y debemos de hacernos un planing de requerimientos para que con el tiempo, todo salga mucho más fluído.



Dentro de todas esas necesidades a favor de una página web tenemos el caso del dominio. El principio de tu marca comienza desde aquí y todo proyecto que queramos implementar de buena manera tendrá que estar atento a esta premisa. Conseguir que nos identifiquen será mucho más fácil si hacemos desde aquí, todo lo correcto. ¿Sabes realmente de la importancia que tiene este apartado?

¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA ESCOGER UN BUEN DOMINIO WEB?

El dominio en sí es la clave. Como nombre de tu firma debe de ser único y lo más sencillo de recordar posible. De la misma manera que tú conoces los productos por su denominación o el contenido que tienen, tu espacio también tendrá que reunir esta condición para que todo esté en orden. A continuación, te dejamos con una serie de claves para quedarte con el pseudónimo perfecto:

NOMBRE ORIGINAL

Nuestro dominio es la carta de presentación al mundo. Escoger un nombre original que además, sea fácil de recordar, te ahorrará muchos problemas. Es importante considerar que el 95% de los usuarios que llegan hasta nosotros quieren tenernos presente pero siempre de una manera sencilla así que intentemos no ponerlo difícil.

EXTENSIÓN DEL DOMINIO

Se recomienda comprar .com y es que si pensamos en memorizar, es la mejor extensión básicamente porque si el usuario se acuerda de tu nombre siempre pondrá ésta y no .org o incluso .es. Esto no quiere decir que el resto de extensiones no sean buenas sino más bien menos aconsejables. Entrando en comprardominioweb.com/ puedes ver todas y cada una de las opciones.





PALABRA CLAVE

Usar la palabra clave principal de tu nicho en el dominio es algo bastante aconsejable. A excepción de que el nombre sea el tuyo propio o el de una marca concreta, lo mejor es que valores este detalle. Para los blogs sin duda es la mejor de las alternativas. Si tienes un portal de localizador de móviles quizás la palabra móvil o celular sea lo más idóneo que hayas podido escoger.

SEGURIDAD ON LINE, LA CLAVE PARA QUE UN PROYECTO FUNCIONES

Al margen de la importancia que tiene un dominio para cualquier proyecto web que se precie, también es interesante hablar de la seguridad online y de cómo ésta es vital en cualquier negocio online que montemos. Dentro del término podemos englobar cantidad de aspectos. En primer lugar es fundamental la protección ante cualquier ataque hacker que podamos vivir.

Puede que nos lleve un rato seleccionar el mejor mayorista de informática pero mucho más tenemos que tardar en darle la seguridad que le hace falta a nuestra página web o plataforma de venta de productos. Con la protección además, también nos referimos a los certificados SSL que son los que garantizan al usuario que con nuestro proyecto, se encuentra en buenas manos.

El RGPD también es fundamental cuando tratamos con la seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos cuenta con medidas cada vez más estrictas y cumplirlas no solo nos hará de confianza para el que nos ve sino que además, jura que leemos las bases obligadas por ley para el usuario. ¡No dejes que un descuido te pase factura!

