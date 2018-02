El griego que está detrás del hummus del Mercadona

Actualizada 19/02/2018 a las 16:15

"La verdad que el hummus del Mercadona me encanta", se suele escuchar como un mantra entre los adoradores de la comida preparada y la cadena de alimentación Mercadona.

Pero la verdad es que este producto si ha alcanzado la fama que ha alcanzado es por su buen hacer. Sus principales valedores destacan de él que es "suave, no es grumoso, tiene una textura agradable, no tiene excesivo ajo" -por lo que no repite- y "encima es cómodo, calentar y listo".

La figura que está detrás de tan exitoso producto es George Stavrakakis, un griego de 62 años dueño y director de Rensika. Según ha revelado El Confidencial en un artículo en el que ha entrevistado al creador.

"Tengo la receta del hummus desde los 17 años, y al final, cuando me he puesto, he dado en el clavo", asegura Starvrakakis.

En su planta de Barcelona produce 20 toneladas de puré de garbanzos por año. Su oferta está diversificada en dos marcas YGriega y Simply Greek. La primera se centra en proveer a la mayoría de cadenas de supermercado de España (Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés) y la segunda es la famosa marca de Mercadona donde la empresa Resinka coloca el 70% de su producción anual.

El empresario griego comenzó su andadura con el hummus en 2010, tras pasar por varias empresas de alimentación en España, en las que trabajó incluso junto a la empresa navarra Florette. "Para mí era un follón ir hasta Milagro (la villa navarra en la que estaba la fábrica a la que abastecía con su empresa)", explica.

En estos ocho años la facturación ha pasado de ser un millon anual a 15 millones y la plantilla de trabajadores ha crecido de 4 a 82 empleados.

Etiquetas Mercadona

Selección DN+