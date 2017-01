El nuevo Volkswagen Golf empezará a circular por España en marzo

Actualizada 31/01/2017 a las 11:48

La firma automovilística alemana Volkswagen iniciará durante el próximo mes de marzo la comercialización en el mercado español de la versión renovada de su modelo Golf, que incorpora tecnologías de última generación como el sistema de control gestual, y también una gama de motorizaciones renovada y con menor consumo de combustible.



El nuevo Golf, cuyo precio de partida es de 20.150 euros, se pondrá a la venta con el objetivo de continuar con la demanda positiva que ha experimentado el modelo desde que se lanzara la primera generación, hace cuarenta años, período en el que se ha convertido en el vehículo más popular de Volkswagen, con alrededor de 33 millones de unidades comercializadas.



Este automóvil cuenta con un diseño actualizado en el que destacan los paragolpes rediseñados y también los nuevos faros halógenos/LED, así como los diferentes diseños de llantas de aleación. En la parte trasera se introducen de serie grupos ópticos con tecnología LED, que en la versión superior tendrán la función de intermitencia dinámica.



El Golf dispone en el habitáculo de nuevos paneles decorativos en puertas, salpicadero y consola central, aunque los principales cambios vienen de la mano de la digitalización, con la nueva pantalla Digital Cockpit a color de 12,3 pulgadas y con el innovador dispositivo de infoentretenimiento con control gestual, convirtiéndose en el primer automóvil compacto del mundo que dispone de esta tecnología de última generación.



El nuevo vehículo de Volkswagen se podrá escoger inicialmente con mecánicas de gasolina TSI con potencias de 110, 125, 180 y 230 caballos. Más adelante, la oferta se completará con una variante GTI Performance de 245 caballos, lo que supone un aumento de 15 caballos, y también con una opción Golf R, que experimentará un aumento de potencia de 10 caballos, hasta 310 caballos.

VENTAS, PLAN PIVE, ETC.

La firma automovilística alemana Volkswagen cerró el pasado ejercicio con un volumen de ventas 'tácticas' de unas 4.450 unidades en el mercado español, lo que supuso aproximadamente el 5% del total de sus matriculaciones en España durante 2016, una cifra muy inferior a la media del mercado que ronda el 10%.



Según indicó la directora de Volkswagen España, Laura Ros, estas entregas a concesionarios contemplan los vehículos de 'kilómetros cero', los modelos destinados a pruebas y también los de uso propio y afirmó que su marca se mantuvo en un porcentaje del 5%, inferior al del conjunto de los fabricantes.



"En ventas a concesionarios, que son 'kilómetros cero', pruebas y de uso propio, porque no nos gusta llamarlos automatrículas, tenemos una cuota del 5%, por debajo del mercado. No nos gusta explotar este mercado", añadió, al tiempo que señaló que su objetivo es lograr incrementar sus ventas a pymes, en el que mantiene una penetración del 7,5%.



La directiva afirmó que Volkswagen incrementó sus matriculaciones el ejercicio previo en España, especialmente por el empuje del Tiguan y por la evolución positiva en los canales particular y de empresas. No obstante, apuntó que la cuota de la firma se redujo del 8,5% al 7,8% por el crecimiento del canal de alquiladoras, en el que la empresa decidió mantener sus volúmenes para proteger el valor residual de sus vehículos.

Asimismo, subrayó que la bajada de cuota de mercado también se explica por el efecto del ciclo de vida de sus productos, aunque indicó que la llegada del Tiguan le permitió mejorar el 'mix' de producto. Además, señaló que la marca también se vio afectada por el fenómeno de "segmentación adversa", al no contar con algunos modelos en algunos de los segmentos de mayor demanda de mercado, como el de todocaminos pequeños.

Por otro lado, aseguró que el precio medio que pagaron los clientes por los modelos de Volkswagen en 2016 se situó en 28.990 euros, lo que se tradujo en una progresión de casi el 9% en comparación con los 26.600 euros con los que se cerró el ejercicio precedente. A esto contribuyó la llegada del nuevo Tiguan y la venta de modelos de gamas superiores y con mayor equipamiento.

2% DE RENTABILIDAD EN 2017

En lo referente a la rentabilidad de la red de concesionarios de la marca alemana en España, Ros aseguró que el objetivo de la compañía es que los puntos de venta logren un margen sobre facturación que sitúe en el 2% al cierre del ejercicio que acaba de comenzar.



La directora de Volkswagen España destacó que la red comercial de la firma cerró el año pasado, según cifras provisionales, con una rentabilidad sobre el volumen de ingresos del 1,9%, lo que se traduce en una mejora de una décima respecto a los datos de 2015.



Para el año actual, la compañía prevé mejorar su volumen de matriculaciones en España, gracias a la llegada de nuevos modelos como el T-Roc. Ros afirmó que para el conjunto del mercado su previsión es que se alcancen 1,2 millones de turismos y todoterrenos, sin contar con un plan de incentivo a la compra de coches nuevos como el extinto Plan PIVE.

Así, se mostró a favor de programas que fomenten la renovación del parque automovilístico español, el más antiguo de Europa, impulsando la adquisición de modelos que cumplan con la normativa Euro 6.

En cuanto al Plan Movea, de impulso a los vehículos eficientes, afirmó que el Gobierno ha anunciado su renovación, aunque defendió que éste permita la adquisición de modelos con un precio superior a 40.000 euros.

PROBLEMA DEL SOFTWARE

En cuanto a la crisis del software que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de algunos modelos diésel, Ros subrayó que el grupo cumplió su objetivo en 2016 de presentar todas las soluciones técnicas necesarias y resaltó que tiene el compromiso de que todos los coches estén reparados en otoño.



Así, resaltó que la previsión es que los clientes se vayan acercando a los concesionarios de forma "escalonada" y apuntó los centros de mantenimiento han ampliado su plantilla y su formación para poder satisfacer el incremento de operaciones motivado por el caso del software. En España hay unas 255.000 unidades de la marca Volkswagen afectadas.