Aibar lucha por su escuela y apoya la educación pública

28/04/2015 a las 06:00

Beatriz díaz Aibar

El Colegio Gabriel Valentin Casamayor de Aibar y el pueblo son una misma cosa. No se concibe el uno sin el otro”. Estas fueron las palabras de Pedro Lanas, alcalde de Aibar. La importancia que los aibareses otorgan a su escuela pública quedó ayer impregnada en la celebración de su 50 aniversario. Actuales y antiguos alumnos y profesores se reunieron en su patio y sus pasillos para defender su identidad. Talleres, actos musicales y una comida popular con 350 asistentes fueron algunas de las actividades de las que disfrutaron cientos de personas a lo largo de la jornada.



Los discursos del acto inaugural que comenzó a las once de la mañana y se alargó durante media hora, estuvieron cargados de palabras emotivas. Fernando Otano, el que fue alumno y profesor y actualmente también director del centro, siente un orgullo especial. “Nuestro colegio no es solo un edificio. Si se abren bien los oídos y los ojos se puede apreciar el esfuerzo que muchos hemos puesto en estas paredes. Espero que los alumnos más pequeños algún día puedan celebrar su 100 aniversario”, dijo Otano.



Las voces de más de veinte niños y de la coral de Aibar , y el sonido del piano, se intercalaban con los discursos. Cantaron canciones en español, inglés y euskera. Uno de los niños también dedicó unas palabras a los asistentes: “Nuestro colegio no es grande pero no necesitamos más. En mi escuela se pierde el tiempo escuchando a los niños, jugando y aprendiendo. Somos unos privilegiados, porque podemos perder el tiempo para seguir creciendo”. Después, Pedro Lanas, aseguró que “el éxito de la escuela es el ambiente familiar y la calidad educativa”.



El último en intervenir fue Aritz Burguete, el representante del ayuntamiento en el consejo escolar. Fue el encargado de entregar a Otano un cheque de 3.000 euros en reconocimiento a la labor educativa que lleva fomentando la escuela desde 1965. “Sabemos que no es mucho pero queremos que le saqueis chispas a este colegio”, añadió Burguete.



UN ACTO DE VALOR



Otano cerró el acto inaugural agradeciendo con emoción la colaboración de todos los voluntarios y la coral. La directora de este grupo musical, Nerea, falleció hace dos semanas. “Han hecho un esfuerzo muy grande. Es el primer concierto que hacen desde que falleció Nerea”, confesó Otano. El director del colegio tuvo que ocupar el puesto de Nerea durante todo el acto en lugar de cantar junto a sus compañeros. “De alguna forma está con nosotros”, añadió Otano.



La emoción también se trasladó a padres e hijos, todos vinculados en pasado y presente al colegio. Edurne Pires Pérez de 38 años, Itziar Baztán Indave de de 44 y Amparo Pascual Martínez de 45, son algunos de los miembros de la APYMA que sirvieron el aperitivo a los asistentes. Las tres viven en Aibar, estudiaron en la escuela y ahora también lo hacen sus hijos. “Es muy bonito vivir algo tan especial después de meses preparándolo”, dijo Pires. “Mi madre fue profesora del centro durante 35 años. Son muchos recuerdos”, añadió Baztán. Estos se despertaron sobre todo en una exposición de fotografías y un aula antigua que recogían los 50 años de historia del colegio y que permanecerá abierta hasta el 1 de mayo.