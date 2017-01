16/05/2015 a las 06:00

Sheyla muñoz.Tafalla

Fue a finales del pasado año cuando la tafallesa Yvonne Barásoain Alcalde comenzó a crear aplicaciones para teléfonos móviles. “Lo primero que se me ocurrió fue poner en marcha aplicaciones con información turística de localidades navarras, junto con una página web en la que voy poniendo información sobre las mismas”, cuenta esta joven de 29 años, casada y madre de un bebé de nueve meses. Con la idea ya en la cabeza hay algo que tenía más que claro, asegura, y es que la primera de dichas aplicaciones iba a ser la de su ciudad, Tafalla.



Así fue cómo nació Tafalla NavAppTur. Según relata su creadora, contiene información sobre Tafalla, su historia, tradiciones y lugares turísticos y de ocio con localización GPS, además de la Ruta del Renacimiento que se puso en marcha en Tafalla y otros municipios de la comarca el año pasado. “Incluye también unas audioguías en castellano e inglés para que quien visite los diferentes lugares pueda escuchar los datos más relevantes sobre el mismo”, recalca Barásoain. La aplicación se completa con una galería de imágenes antiguas y otras más actuales, así como con enlaces de interés para las personas que visiten la localidad.



Empresaria en el sector de las telecomunicaciones, Yvonne Barásoain es también administradora y gerente de una tienda de telefonía móvil en Pamplona. Con la aplicación de Tafalla ya en marcha, asegura sentirse satisfecha con el resultado final ya que, indica, es muy completa. “Incluso antes de publicarla la mostré a varias personas con el fin de obtener opiniones y poder mejorarla en la medida de lo posible. No obstante, se trata de una aplicación que estará en continua actualización y mejora”, insiste Barásoain, que dice estar muy orgullosa de poder acercar a la gente tanto a Tafalla como a Navarra. “Poco a poco se van creando más aplicaciones sobre nuestro pueblo que creo que tiene mucho para mostrar”, añade.



Tafalla NavAppTur está disponible para los smarthpones en las correspondientes tiendas de aplicaciones para móviles como son Play Store de Google y App Store de Apple. “Tiene un pequeño coste en ambas plataformas ya que no hemos querido introducir publicidad. Y, por supuesto, aceptamos todo tipo de sugerencias que sirvan para mejorarla”, concluye Barásoain.