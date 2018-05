Alcaldes de los ayuntamientos afectados por las obras en los túneles de Belate han expresado su "discrepancia" con "la manera en la que se está llevando a cabo la adecuación" de los túneles, así como las medidas "insuficientes" adoptadas por el Gobierno foral para el tránsito de vehículos mientras se desarrollen.



En una sesión de trabajo en el Parlamento foral, solicitada por EH Bildu, Mikel Uriarte, asesor de los alcaldes, ha cuestionado "las medidas estructurales" adoptadas porque, en su opinión, "no reducen el elevado potencial de riesgo de estos túneles". Y ha considerado que "hubiese sido más eficaz, y con un menor coste, apostar por medidas funcionales, operativas, sin tener que llegar a un cierre del túnel". "La adecuación planteada no es la más adecuada ni mucho menos, no es que no se quiera hacer nada", ha alegado.



En su intervención, Uriarte ha advertido del "aumento insostenible" del tráfico pesado en la N-121-A por "un trasvase de la A-15", lo que es "insostenible" para esta carretera. "Todo el tráfico que tendría que ir por la autovía nos lo estamos comiendo por una carretera nacional, en algunos puntos casi comarcal", ha subrayado.



En este sentido, ha remarcado que mientras que la N-121-A ha contabilizado en los últimos cuatro meses cinco muertos, cinco heridos graves y un herido leve en distintos accidentes, más varias afecciones como cinco horas de corte total o 40 horas de pasos alternativos; en la A-15 se han registrado tres golpes por alcance con dos heridos leves.



De este modo, ha remarcado que mientras que la autovía tiende a niveles de cero fallecimientos de víctimas mortales, en los últimos 11 meses en la N-121-A ha habido diez víctimas mortales, contando las de Lantz, "no por culpa de los camiones", sino por "culpa de la bidireccionalidad".



Para Mikel Uriarte, "el puerto no es el sitio donde se tiene que dar este trasiego" de vehículos mientras se desarrollan las obras y ha alertado de que "va a ser muy difícil la circulación". Ha afirmado, además, que no se sabe qué va a pasar en el puerto con la circulación de camiones, "por mucho que ahora haya reducción de vehículos con el tema de las matrículas", teniendo en cuenta el "rosario de averías" que suele haber en el ascenso de los túneles.



A la vista de todo esto, ha defendido que lo que los ayuntamientos exigen "no es una cosa tan sin cabeza" y ha recordado que "la retirada del tráfico pesado debido a la siniestralidad existente por vías paralelas se hizo en Cataluña en 2015, con tal éxito que Fomento incluso ahora mismo está promoviendo este tipo de alternativas de medidas en otros 24 tramos de la red de carreteras del Estado".



"Es una solución que ha tenido éxito en otras comunidades, nos gustaría que la tomaseis en cuenta y que esto vaya a buen puerto", ha demandado a los representantes de los grupos parlamentarios.



EH BILDU PIDE PRIMAR LA SEGURIDAD



En el turno de los grupos parlamentarios, Maiorga Ramírez, de EH Bildu, ha defendido que en este tema debe primar la seguridad y ha considerado que esta vía "no está adoptada para asumir el tráfico de carácter internacional". Ha criticado que "una y otra vez" la Diputación de Guipúzcoa "adopte medidas que tienen repercusión en Navarra", como la política de peajes y ha reivindicado que "ha llegado el momento de abordar en su integridad la problemática" de la N-121-A.



Por parte de UPN, Carlos García Adanero ha recordado que su partido presentó dos mociones sobre esta cuestión, pero ha subrayado que "nuestra capacidad de incidir en las medidas es limitada", ya que al final es el Gobierno el que toma la decisión". En su opinión, "la limitación de vehículos debería ser de otra forma" y también ha defendido que "lo que hay que fomentar es el tráfico por la A-15" con medidas como la gratuidad de los peajes.



En representación de Geroa Bai, Rafa Eraso ha defendido que el Departamento de Desarrollo Económico "está primando la seguridad" con medidas que "satisfagan de alguna medida todas las demandas". Ha destacado, además, que las medidas adoptadas van a ser evaluadas en el mes de julio y que será en la comisión de seguimiento en la que las partes tendrán ocasión de analizar si han sido suficientes o hay que modificarlas.



Desde el grupo parlamentario de Podemos, Carlos Couso ha considerado que en este tema "se está anteponiendo a la seguridad los criterios economicistas" y ha señalado que esta sesión de trabajo "nos ha enseñado que estamos caminando en sentido contrario". A su juicio, la solución es "sacar los camiones" de esta carretera, ya que "tienen otra a donde ir". "Nos vamos a replantear muy seriamente todo lo que está pasando aquí en base a los informes y a lo que se está haciendo", ha planteado.



El socialista Guzmán Garmendia, por su parte, ha compartido con los comparecientes que "las cosas no se están llevando bien y que las medidas que se están adoptando no son las correctas". No obstante, también se ha mostrado en contra de la limitación del tránsito de camiones por la carretera mientras duren las obras.



En nombre del PPN, Javier García ha defendido que para evitar el tránsito por la N-121-A mientras dure el cierre de los túneles hay que incentivar el tráfico por la A-15 y ha considerado que "no se pueden hacer las cosas peor de lo que se están haciendo". Se ha mostrado así contrario a la restricción del tráfico pesado planteado por el Ejecutivo.



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, también ha argumentado que "la seguridad debe ser la máxima prioridad a la hora de cumplir con la directiva europea" y ha pedido al Ejecutivo que "tome todas las medidas necesarias para que la seguridad se garantice". "Si para ello deben tomarse decisiones de desvío obligatorio, que se tomen", ha planteado.

