Crítica a Etxarri Aranatz por asignar 8.000 euros a viajes de familiares de presos de ETA

Actualizada 12/04/2018 a las 18:04

El portavoz del PPN en Etxarri Aranatz, Juan Antonio Extremera, ha criticado que el Ayuntamiento de la localidad "destine una partida de 8.000 euros de los presupuestos municipales a financiar los viajes de familiares de presos de ETA para ir a ver a los reclusos".



En su opinión, "es vergonzoso que el Ayuntamiento invierta el dinero público en financiar los viajes de familiares de miembros de una banda terrorista que ha asesinado, extorsionado y matado, causando un sufrimiento irreparable a toda la sociedad".



Además, ha censurado "no sólo que exista dicha cuantía, sino que además se haya aumentado en 4.000 euros en los dos últimos años". "No sólo habilitan una partida para este fin, sino que además la van ampliando, utilizando el dinero de todos los vecinos. Y lo hacen además con opacidad y subterfugios, intentando disfrazar el concepto para que no quede en evidencia lo inapropiado de la iniciativa", ha asegurado.



Para el concejal 'popular', "los vecinos de Etxarri Aranatz no se merecen un Ayuntamiento como éste que en vez de destinar el dinero a atender las necesidades de los vecinos, lo utiliza para sus causas particulares, en este caso para servir de apoyo a encarcelados de ETA, algo que consideramos totalmente inmoral".



"Lamentablemente, no nos extraña de un Consistorio regido por Bildu, un partido que a día de hoy sigue amparando los crímenes de ETA, intentando pervertir el relato de lo ocurrido y despreciando a las víctimas. Esto es lo más sangrante de todo, que sigan posicionándose del lado de los verdugos y no del de las víctimas; que mientras se gastan 8.000 euros en los viajes de familiares de presos, no destinen ni uno sólo a homenajear como se merece a víctimas de ETA, y especialmente al exalcalde del municipio asesinado por la banda, Jesús Ulayar, como tantas veces hemos exigido desde el PPN", ha concluido.

Selección DN+