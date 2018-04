PPN preguntará a la alcaldesa de Etxarri Aranatz por su apoyo a los detenidos de Alsasua

Actualizada 09/04/2018 a las 17:25

El Partido Popular de Navarra (PPN) en Etxarri Aranatz ha denunciado la participación este domingo de la alcaldesa de la localidad, Eneka Maiz (EH Bildu) en la marcha que recorre Navarra en apoyo a los detenidos por las agresiones de Alsasua y ha anunciado en un comunicado que pedirá explicaciones al respecto.

“Desde el principio, la primera edil y su equipo se han posicionado del lado de los verdugos y no de las víctimas, evitando condenar lo ocurrido y participando en diversas marchas en apoyo de los detenidos”, ha denunciado el portavoz del PPN en el ayuntamiento de la localidad, Juan Antonio Extremera.

“No es comprensible que desde el Ayuntamiento, una institución que debe velar por el cumplimiento de la ley, se cuestione de este modo la labor de la Justicia”, ha expresado Extremera. Y ha subrayado que “la formación abertzale parece no ser consciente de que representa a todos los vecinos del municipio y que gran parte de ellos no se identifica con dichos actos de apoyo a los detenidos", y recuerda que el Consistorio no debe ser altavoz solo de esas personas. Los 'populares' ensalzar a su vez la labor de la Guardia Civil en Navarra, "especialmente en la zona norte".

