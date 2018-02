El PPN critica la imposición del 'puerta a puerta' en Etxarri Aranatz

Actualizada 23/02/2018 a las 15:16

El Partido Popular de Navarra en Echarri Aranaz ha criticado las “amenazas” utilizadas por Bildu para seguir imponiendo el puerta a puerta en la localidad y en otros municipios de la Sakana, anunciando una multa de 900 euros para quienes no respeten este sistema.

“Es inaceptable que Bildu intimide y fiscalice a los vecinos de esta manera para que cumplan con su inoperante sistema de recogida de basuras. Lamentablemente, no nos sorprende, ya que no es la primera vez que la formación abertzale recurre al autoritarismo y al chantaje para salirse con la suya”, ha afirmado el portavoz del PPN en el Ayuntamiento de Echarri Aranaz, Juan Antonio Extremera. Y ha añadido que “Bildu impuso este sistema desde el principio, promoviendo una consulta entre los vecinos que resultó ser una farsa, pues no les daba opción a elegir otra alternativa. Pero intentaron disfrazar la realidad, temerosos de las críticas que esta iniciativa suscitó desde el principio”, ha expresado.

“Desde el Partido Popular siempre hemos denunciando este ‘puerta a puerta’, que se ha revelado obsoleto, ineficaz y poco higiénico. No sé entiende cuál es el interés real de Bildu por mantener este método que genera graves problemas de insalubridad y malos olores y que, además, resulta francamente incómodo para la población”, ha afirmado.

“Por eso exigimos al Ayuntamiento de Echarri Aranaz que no priorice sus propios intereses sobre los de los ciudadanos; que deje de lado las amenazas y las imposiciones y que elimine de una vez el puerta a puerta, para dar la bienvenida al quinto contenedor”, ha señalado. Y ha explicado que esta opción ha dado buenos resultados en las localidades donde se ha implantado y es la opción más higiénica y sensata que existe hasta la fecha para depositar materia orgánica”.

