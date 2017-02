08/02/2017 a las 06:00

José Ignacio Martínez Santos, concejal no adscrito del Ayuntamiento de la capital ribera, afirmó ayer que cuando formó parte del equipo de Gobierno con Tudela Puede votó mociones en contra de su conciencia. Puso como ejemplos una contraria al polígono de tiro de Bardenas “que no es que esté en contra ni no en contra, sino que creo que hay otras soluciones”; y la de convertir a Tudela en una ciudad libre de circos con animales. Cons