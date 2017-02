Actualizada 08/02/2017 a las 18:34

Las agrupaciones locales de Geroa Bai de Tudela y Ribaforada han manifestado su rechazo a "una campaña anónima contra la extensión del modelo D en la zona no vascófona que se ha buzoneado durante estos días en la Ribera".



Según señala la coalición en una nota, "los panfletos buzoneados por las viviendas de la Ribera obvian interesadamente los resultados de la evaluación PISA en Navarra y plantean, también interesadamente, una guerra de lenguas que nada tiene que ver con el modelo D, modelo que incluye al menos tres lenguas en su proyecto lingüístico (euskara, castellano e inglés) y en el que se han formado muchas generaciones de alumnos de toda Navarra desde hace más de 50 años".



Geroa Bai ha afirmado que "la extensión del derecho a estudiar en el modelo D también en la zona no vascófona supone dar las mismas oportunidades a todos los niños y niñas de Navarra independientemente del lugar en el que hayan nacido". "Hablamos del derecho de todos los padres y madres a elegir el modelo educativo que prefieren para sus hijos e hijas, un derecho que ha de ser igual para todas las familias de Navarra, desde Bera hasta Cortes", ha sostenido.



Por otro lado, desde Geroa Bai Tudela y Ribaforada han afirmado que la oferta del programa PAI "no se ha visto reducida por la extensión del modelo D a la Ribera -que fue criticada por el PPN- donde la práctica totalidad de los centros públicos ofrecen dicho programa en sus opciones G-PAI y A-PAI" y han asegurado que "dicha extensión no implica obligatoriedad alguna a la hora de elegir la opción más acorde a los intereses de cada persona".



Finalmente, las agrupaciones locales han mostrado su "malestar ante el hecho de que los promotores de esta acción no se hayan identificado". "No es difícil imaginar de dónde parte esta iniciativa, pero no nos parece que sea una manera seria de tratar a la ciudadanía", han concluido.