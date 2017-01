El cuatripartito pide el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas

Actualizada 20/01/2017 a las 14:43

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado una declaración conjunta en el Parlamento de Navara para exigir el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas y que la zona sea tratada "como lo que es, una Reserva Natural de la Biosfera".

Además, los cuatro socios que sostienen al Gobierno de Navarra piden que el Parlamento inste a la Junta de Bardenas y al Ministerio de Defensa a que se denuncie el convenio en 2018 y no se proceda a la renovación automática del arrendamiento.

Finalmente, a través de esta declaración, el cuatripartito reivindica "la necesidad de impulsar una cultura de paz, una cuestión que choca frontalmente con el mantenimiento de un polígono de tiro, donde el Ejército realiza maniobras militares con fuego real y, en definitiva, se hacen experimentos de guerra".

Durante el texto, los cuatro partidos recuerdan que el pasado 18 de enero la comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento de Navarra realizó una visita a las instalaciones del polígono de Bardenas y "desgraciadamente pudimos comprobar cómo la intención tanto de la Junta de Bardenas como del Ministerio de Defensa es de no cumplir el compromiso de revisar en 2018 el convenio con la Comunidad de Bardenas sobre el polígono de tiro y continuar con la instalación militar hasta 2028".

El cuatripartido añade que "no podemos olvidar también que la seguridad en las Bardenas no está garantizada y ha habido varios accidentes con turistas heridos en los últimos años, pero no solo son motivos de seguridad, también están los medioambientales y sociales para el desmantelamiento del polígono de tiro".

Asimismo, destaca que el pleno del Parlamento de Navarra, "representante de la ciudadanía, ya se ha manifestado por la apuesta de que de una vez por todas se termine con este polígono de tiro que tantas molestias genera a los vecinos y vecinas de la Ribera de Navarra".

Por último, apunta que, "siendo 2018 el año de revisión del convenio entre el Estado y la Comunidad de Bardenas, es el momento de trabajar y estudiar otras opciones que permitan el desarrollo económico de las Bardenas y de los pueblos congozantes, como el fomento de su potencial turístico y natural".