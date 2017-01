Pospuesta la decisión sobre el horario de música en la calle

16/05/2015 a las 06:00

J​ESÚS MANRIQUE. Tudela

El equipo de gobierno de UPN y PP de Tudela ha anunciado que dejará en manos de la nueva corporación que surja tras las elecciones una decisión que siempre genera polémica: marcar los horarios de música en la calle que podrán tener los bares en las fiestas patronales del 24 al 30 de julio.



El nuevo ayuntamiento tendrá que darse prisa si quiere buscar un consenso entre las partes implicadas, ya que la toma de posesión de los concejales no será hasta el sábado 13 de junio, apenas un mes y 10 días antes de las fiestas.



HORARIO DEL AÑO PASADO



El año pasado se aprobó el 24 de junio una propuesta distinta a la del ayuntamiento, que apostaba por música hasta las 3 horas todos los días con un tope de 85 decibelios los 3 primeros (los más fuertes), y de 80 el resto. Sin embargo, la que se aprobó a propuesta de bares fue hasta las 4.30 los días 24, 25 y 26; el 27 de 20.30 a 1 horas; el 28 de 18 a 00 horas; y eliminar la música en la calle el 29 y 30.



El concejal de UPN que ha coordinado la Mesa del Ruido, Joaquim Torrents, ha enviado un correo electrónico a los participantes en esta iniciativa en la que explicaba su decisión. “En vista de las fechas en las que nos encontramos, la cercanía de las elecciones y que todavía quedan 3 meses para la celebración de las fiestas, planteamos que la decisión al respecto de los horarios de apertura y cierre y música en la calle para este año corresponda a la nueva corporación que saldrá tras las elecciones del 24 de mayo”, señalaba.



Al mismo tiempo, añadía que se compromete a exponer la urgencia e importancia de este tema al nuevo equipo de gobierno para que “a la mayor celeridad posible actúe en consecuencia”.



El concejal de I-E, Eneko Larrarte, también preguntó por el tema en el último pleno y el alcalde, Luis Casado, le adelantó su decisión. Y le dijo que si quería poner ya en marcha el tema una opción sería convocar a los candidatos de las 9 listas que se presentan a las elecciones para hablar de ello.



OPINIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO



A pregunta de este periódico, el propio Torrents negó que el equipo de gobierno se quiera lavar las manos con un tema tan polémico que el año pasado generó la oposición de las peñas y también de un sector de los jóvenes. “Puede sonar a un lavado de manos, pero no lo es. Lo que queremos es que tome la decisión la próxima corporación porque no queremos condicionarla en este tema que siempre ha generado tanta polémica. Hay tiempo suficiente, pero no nos parece apropiado tratar este tema ahora, en plena campaña”, señaló.



Además, añadió que si tuvieran que proponer algo sería lo mismo que ya puso sobre la mesa el equipo de gobierno el año pasado y que finalmente no se aplicó al aprobarse otro planteamiento.

