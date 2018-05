Tudela reclama a ETA que pida perdón a todas las víctimas

05/05/2018 a las 06:00

Todos los grupos municipales, a excepción de la n, que tiene una concejal y se abstuvo, firmaron este viernes una declaración institucional en la que el Ayuntamiento de Tudela condena los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidas por ETA durante más de 40 años. La apoyaron UPN, I-E, PSN, Tudela Puede, PP y el edil no adscrito. Además, considera que no es suficiente el comunicado de disolución de la banda terrorista mientras no pida perdón a “todas las víctimas, desde la primer

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+