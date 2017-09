Actualizada 25/06/2017 a las 16:20

La UNED de Tudela ha vuelto a ser el escenario de su tradicional curso de moda, enmarcado en los Cursos de Verano de las Universidades Navarras. Se trata de XII

edición de esta actividad que organiza el Centro Asociado; bajo el título 'Sinergias entre la moda y la publicidad', el monográfico se ha centrado en profundizar en los dos ámbitos, que tocan áreas como el arte, el márketing o las relaciones públicas. Todo ello para conseguir el asentamiento de una marca

de moda.



El periodista y director del curso, Jesús María Montes-Fernández, ha sido el encargado de inaugurar la actividad con una conferencia en la que ha hablado del tema central del curso, las sinergias existentes entre la moda y la publicidad. Asimismo, ha ido realizando una introducción a las trayectorias profesionales de los diseñadores participantes.



Según Montes-Fernández, "la posibilidad que existe hoy en día de regular los contenidos de los medios de comunicación y, en este caso, de la publicidad, se nos presenta como algo muy complicado (…) la publicidad muchas veces es así, se necesita que se hable, que se haga ruido, aunque después no sea positiva, el 'habla mal que algo queda'”.

“Se dice que la publicidad es 'increíble' y las Relaciones Públicas son 'creíbles'. Estamos en un mercado saturado, que trata de buscar y ahondar en nuevas vías para desarrollar sus mensajes de publicidad (…). En la actualidad, muchas campañas internacionales han puesto su sinergia en Redes Sociales, que son vistas como un vehículo idóneo para extender sus mensajes”.



La segunda ponencia 'El trabajo de un joven maestro', ha sido impartida por Ulises Mérida, diseñador de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Para Mérida, “la moda española está en un momento de despegue. (…) Es muy complicado definir tu propio trabajo porque, en ocasiones, estás tan metido en el día a día que es difícil tener perspectiva. Mi trabajo es un trabajo de evolución, de búsqueda de nuevos volúmenes y nuevas formas para darles una continuidad, con una serie de piezas y elementos que sean perdurables en el tiempo dentro de la marca. Es una especie de lucha conmigo mismo, se basa más en una competencia con mis anteriores

colecciones que en realizar una comparativa con los colegas de profesión".



Por su parte, Jorge Vázquez ha defendido en su intervención su vinculación con el mundo del cine. “La esencia está en mis fuentes de inspiración, busco siempre algo que provoque, que excite, que haga

vibrar y eso es lo ideal para poder transmitir algo al público. Me encanta el cine de los años 40 y 50, Hollywood, el cine en blanco y negro... Me atrae esa estética, esa forma de vida, esas mujeres… Me nutro bastante de esos largometrajes y recurro a ellos en casi todas las colecciones”.



CIBELES

Finalmente, el diseñador Juan Duyos ha sido el encargado de hablar de la pasarela Cibeles y de sus 20 años de trayectoria: “No fue hasta los 20 años cuando decidí que quería dedicarme a la Moda. No era, por así decirlo un chaval que tuviera ese gusanillo en el cuerpo. Mi pasión surgió a través de amigos,

comencé a moverme en círculos que me hicieron fijar mi atención en cosas que ya estaban ahí y poco a poco fui comenzando a crear (…) Intento vestir a las mujeres de manera natural, que estén guapas y

que luzcan ellas mismas. Para mí 'Lo que vives es lo que eres', y la inspiración puede surgir de una canción, de una exposición... o de una conversación y un paseo por Tudela (...) Soy un hombre afortunado, y mi deseo es ser feliz y trabajar en lo que me gusta"