Jornada profesional sobre estacionalidad turística en Sendaviva

Actualizada 30/04/2018 a las 13:28

El próximo 4 de mayo, Sendaviva organizará, como acto central de su 15º aniversario, una jornada profesional que se desarrollará en el parque centrada en la estacionalidad turística en destinos de interior. El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, realizará la apertura de la jornada ‘La estacionalidad turística en destinos de interior’ y el experto en planificación y desarrollo de destinos turísticos Richard Butler, ganador en 2015 del 12º Premio Ulises otorgado por la Organización Mundial de Turismo (OMT) impartirá una conferencia sobre la materia. La jornada comenzará a las 10.30 horas y se prolongará hasta las 13.30 horas y se celebrará en la Sala Multiusos de Sendaviva.

Tras la ponencia de Richard Butler, tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán Maitena Ezkutari, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra; Rubén González, gerente de Sendaviva; Anna Díaz, consejera de Turismo y Desarrollo Económico del Valle de Arán; y Javier Blanco, asesor turístico y presidente de Tourism&Innovation. El moderador de la mesa redonda será Francisco Javier Castillo, CEO en DNA Expertus Turismo y Ocio.

La temática de la jornada será la estacionalidad turística, uno de los desafíos a ser superados en el sector. Caracterizada por la reducida demanda de visitantes en los períodos de temporada baja implica una disminución en la facturación de las empresas del sector y en la calidad de la oferta turística.

Y se trata de un tema en el que tanto instituciones como mundo empresarial están enfocando sus esfuerzos para lograr atraer a visitantes en todas las épocas del año, no exclusivamente en épocas de temporada alta coincidiendo con el periodo vacacional y provocando un aumento importante del número de visitantes. En este sentido, el Gobierno de Navarra, en su Plan Estratégico de Turismo 2018-2025, se ha marcado como objetivo reducir la estacionalidad y aumentar el gasto medio diario de los visitantes a la Comunidad Foral.

LOS PONENTES

La ponencia principal de la jornada la impartirá el prestigioso doctor Richard Butler, quien recibió en 2015 el 12º Premio Ulises de la OMT a la Excelencia en la Creación y Difusión de Conocimientos en el Turismo. Profesor Emérito de la Strathclyde Business School, en Glasgow (Reino Unido), ha formulado una de las teorías más influyentes sobre el turismo: 'El ciclo de vida de los destinos turísticos' (1980).

La teoría del ciclo vital de las zonas turísticas es hoy en día uno de los trabajos referentes al turismo más influyentes y citados del mundo, al margen de ser el originador de muchos proyectos de desarrollo de destinos turísticos. Además de su interés por la gestión y el desarrollo de los destinos turísticos, entre las áreas de investigación del Dr. Butler se encuentran también el turismo en zonas remotas, la estacionalidad y la sostenibilidad.

El doctor Butler es autor de 17 libros y más de 100 artículos o capítulos de libros sobre estos temas y es miembro fundador y ex Presidente de la International Academy for the Study of Tourism, así como ex Presidente de la Canadian Association for Leisure Studies.

En la mesa redonda participará la directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, Maitena Ezkutari, quien es diplomada en Empresas y Actividades Turísticas y ha sido gerente del Consorcio Turístico Plazaola desde 1995. Comenzó su trayectoria profesional en la oficina de turismo de Lekunberri en 1993, donde coordinó el plan de dinamización turística de este municipio. En 1995 se incorporó al Consorcio Turístico Plazaola, donde fue gerente hasta ser nombrada directora general de Turismo y Comercio.

Rubén González es gerente de Sendaviva desde el año 2009, habiendo desempeñado las funciones de director Ejecutivo del parque desde 2007. Titulado en Gestión Comercial y Marketing en ESIC Madrid y Master en Dirección Financiera, también por ESIC, también cuenta con experiencia laboral en el sector financiero (Banco Gallego y UNO-e). También participará la consejera de Turismo y Desarrollo Económico del Valle de Arán, Anna Díaz.

Por su parte, Javier Blanco es asesor turístico, presidente de Tourism & Innovation) y jurista (ha ejercido como abogado y como letrado del Parlamento Vasco). Acredita 26 años de experiencia en la actividad turística, habiéndose dedicado principalmente a la gestión pública de destinos turísticos (Viceconsejero de Turismo del Gobierno Vasco y Gerente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva). Ha sido Director Ejecutivo de los Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (2008/2012) y miembro del Consejo Español de Turismo. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el ’Libro Blanco de los Destinos Turísticos Inteligentes’.

Francisco Javier Castillo será el encargado de moderar la mesa redonda. Es licenciado en Ciencias por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid; postgrado en Ingeniería por el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza; PDD por el IESE, Universidad de Navarra, Barcelona; y Máster en Dirección y Gestión de empresas turísticas por ESADE, Barcelona. Durante diez años desarrolló su carrera profesional desempeñando diferentes posiciones directivas en empresas del sector turístico, entre las que destacan la de director del parque del Monasterio de Piedra y subdirector del complejo turístico, director del parque de Valwo de Parques Reunidos, gestor delegado del Warner Bross Park de Madrid. Los últimos diez años ha estado vinculado a ALS como socio y director general, y DNA, donde en la actualidad es socio principal, habiendo participado en la creación de otras empresas vinculadas con el marketing turístico y el desarrollo de proyectos singulares.

