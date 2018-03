31/03/2018 a las 06:00

Tras la procesión del Encuentro en la que una niña vestida de ángel comunica a la Virgen que su hijo ha resucitado, Cabanillas vivirá un momento especial. No es otro que la captura de Judas, el traidor que se vendió por unas monedas. Desde el siglo XIX, los jóvenes de la localidad se disfrazan para la ocasión y escenifican una búsqueda y persecución que termina con la captura del traidor. Soldados, romanos y otros personajes iniciarán la búsqueda de Judas que vestirá con un traje rojo y plateado y una malla de la cabeza. El traidor correrá entre las calles, se esconderá en las casas y robará comida en ellas, mientras que intentará escapar de sus perseguidores saltando desde algún balcón. Pero al final no podrá escapar. Los soldados no tardarán más de quince minutos en alcazar a Judas, a quien decapitarán como justo castigo al traidor. A pesar de que otras localidades navarras simbolizan el ajusticiamiento de Judas, el de Cabanillas es uno de los más singulares.

Día: Domingo, 1 de abril.

Lugar: Cabanillas

Procesión 11.30 horas, iglesia, Procesión del Encuentro y celebración de la Eucaristía.

Acto: Plaza del Ayuntamiento. A las 13 horas. Escenificación de la persecución de los romanos a Judas. Actuará el Grupo de Tambores y Cornetas de Murchante.

