El Partido Popular de Navarra ha denunciado el “sectarismo inaceptable” del Ayuntamiento de Tudela por criticar el nombramiento del ministro de Cultura y portavoz del Gobierno del PP, Íñigo Méndez de Vigo, como caballero de honor de la Orden del Volatín.

Según ha destacado en una nota de prensa, para los populares “está totalmente fuera de lugar que el Consistorio se inmiscuya en la decisión de una entidad privada como es la Orden del Volatín”, han afirmado los concejales populares, Irene Royo y José Suárez. “Lo único que demuestra pronunciándose de esta manera es una falta de respeto a la labor de esta institución en favor de la cultura de Tudela”, han subrayado.

Y puntualizan: "No quieren entender que Méndez de Vigo ostenta esta distinción como ministro del Gobierno de España y no como miembro del Partido Popular; del mismo modo que el alcalde de Tudela no representa a IE, sino a los tudelanos”, han explicado en el comunicado.

Y han recordado que en otras ediciones cargos de diferentes partidos han recibido este nombramiento, como el actual senador del PPN, José Cruz Pérez Lapazarán o el expresidente de UPN, Miguel Sanz, "lo cual demuestra que dicha distinción no tiene nada que ver con las siglas”, han sentenciado los ediles del PPN de Tudela.

