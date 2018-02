Últimos días para apuntarse a la II Lanzadera de Empleo de Tudela

Actualizada 13/02/2018 a las 10:27

El 21 de febrero finaliza el plazo para que personas desempleadas de la comarca de la Ribera, preferiblemente jóvenes menores de 35 años, puedan apuntarse a la II Lanzadera de Empleo de Tudela, programa gratuito de orientación laboral que la pasada edición logró un 60% de inserción laboral.



La iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y se desarrollará de nuevo en el Centro Integrado Politécnico ETI, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.



Tras los "buenos" resultados logrados en la I Lanzadera de Empleo de Tudela, en la que 13 de las 24 personas participantes encontraron trabajo en diversos sectores en el transcurso de los cinco meses que dura la actividad, las entidades promotoras han alcanzado un nuevo acuerdo para impulsar una segunda edición a partir de marzo.



La II Lanzadera de Empleo de Tudela irá destinada a 20 jóvenes en desempleo, menores de 35 años. No obstante, si las 20 plazas no se cubren con estos perfiles, se reserva la posibilidad de que cinco puedan destinarse a personas de mayor edad, hasta los 59 años. Podrán tener cualquier nivel formativo (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, así como diplomaturas o licenciaturas universitarias) y proceder de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa.



Las 20 personas que resulten seleccionadas se reunirán varios días a la semana en las aulas del Centro Integrado Politécnico ETI, durante un período máximo de cinco meses. Con la guía y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas personales; elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas.



Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen hasta el 21 de febrero para inscribirse a través de la web de Lanzaderas (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en formato presencial, solicitando y presentando el correspondiente formulario en la Agencia de Empleo de Tudela (calle Díaz Bravo, 20-22, bajo, 948 821 870, horario de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes) y en el CIP ETI Tudela (avenida de Tarazona, s/n, 848 430 140, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes).

