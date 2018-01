Condenado por ventas falsas en un secadero de cereales en Traibuenas

Actualizada 23/01/2018 a las 08:53

Un hombre ha sido condenado a 3 años y 1 mes de prisión por haber estafado 83.346 euros al secadero de cereales de Traibuenas para el que trabajaba a través de ventas falsas. La Sección Primera de la Audiencia destaca que se sirvió de su labor como mozo de almacén para no levantar sospechas y que "utilizó a sus amigos para sus fines defraudatorios", ya que ingresaba el dinero en sus cuentas y luego les pedía que se lo devolvieran. De hecho, uno de estos amigos fue acusado en el juicio, pero el tribunal lo absuelve al no ver acreditado que tuviera conocimiento de lo que hacía el principal acusado.



El fallo, que es recurrible, también condena al procesado a pagar una multa de 1.440 euros y a indemnizar a la empresa con las cantidades desviadas. Lo hizo desde julio de 2013 a enero de 2015 mediante "un plan elaborado" que ejecutaba cuando el encargado no estaba presente. De esta manera, simulaba ventas de cereales inexistentes que rellenaba con datos falsos y que generaban las correspondientes facturas. En las transacciones figuraban como vendedores de cereal a dos de sus amigos, que no eran agricultores y a los que había convencido diciéndoles que eran "cantidades extras que iba a percibir del seguro y de la empresa y que no quería que conociera su exmujer". Después, sus amigos le reintegraban el dinero. El acusado no quiso declarar en instrucción ni en el juicio, pero la Audiencia ve su autoría "acreditada".

Selección DN+