Estudiantes de Ingeniería en Diseño Mecánico de la UPNA visitan la empresa Tasubinsa

Actualizada 24/12/2017 a las 15:49

Los estudiantes del grado en Ingeniería en Diseño Mecánico que la Universidad Pública de Navarra (UPNA) imparte en el campus de Tudela han visitado la empresa Tasubinsa, situada en la capital de la Ribera. Esta actividad se incluye dentro de la formación de la asignatura Diseño y Desarrollo de Piezas de Plástico y Chapa, cuyo responsable es Ignacio Arana Navarro, profesor del Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural.

Tasubinsa se dedica a la fabricación de piezas de plástico por inyección y al montaje de dispositivos más complejos a partir de dichas piezas, además de realizar procesos de embalaje y grabado. Sin embargo, el principal objetivo de esta firma es favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad (principalmente, intelectual). Por todo ello, Tasubinsa incluye la mayor cantidad posible de procesos de montaje o embalaje en su proceso de producción, "pues el objetivo no es ahorrar en mano de obra, sino proporcionar trabajo y estabilidad a personas con discapacidad, dada su dificultad para encontrar empleo en empresas tradicionales", ha destacado la UPNA en un comunicado.

El alumnado pudo ver 'in situ' cómo se fabrican piezas de plástico por inyección; cómo se montan las puertas de hornos de cocina, las bombas de lavadoras y otros dispositivos complejos, que incluyen piezas de plástico, caso de dispensadores de dinero, tabaco o alimentos; y cómo se limpian y embalan rodamientos. Además, conocieron otros procesos como el acabado o la impresión de información en los productos.

Otro de los objetivos de la visita ha consistido en "saber más sobre la forma de llevar una empresa cuando el objetivo no es únicamente económico". "Tasubinsa busca mantener la calidad, por lo que el coste solo aparece en el capítulo de medios materiales, pero no el de medios humanos, pues una persona ocupada no es un coste, sino el principal objetivo de la empresa", ha explicado el profesor Ignacio Arana.

Además, esta visita a la firma Tasubinsa de Tudela se ha convertido en una actividad anual para el alumnado del grado en Ingeniería en Diseño Mecánico. "Llevamos muchos años visitando la empresa. Nos la enseñan en grupos de siete u ocho estudiantes y estos aprenden mucho y quedan muy satisfechos. Además, un importante resultado de esta práctica es el incremento de la conciencia, entre los alumnos universitarios, a favor de la inclusión y la integración de las personas con discapacidad", indica Ignacio Arana.

