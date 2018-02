El hospital de Tudela incorpora una unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial

Actualizada 16/11/2017 a las 17:58

El Hospital Reina Sofía de Tudela ha puesto en marcha una nueva unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en la que prevé ofrecer asistencia a unos 400 pacientes al año, que hasta ahora debían desplazarse a la sede del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) en Pamplona para acceder a este servicio. Se espera que la nueva unidad alcance un volumen anual de 1.500 consultas (400 primeras visitas y 1.000 citas de revisión) y 180 intervenciones de cirugía oral, en las que se realizarán desde extracciones de piezas dentales que precisen hospitalización hasta biopsias o tratamientos de infecciones, lesiones o quistes, entre otras patologías.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha presentado este jueves la nueva consulta, acompañado del gerente del Área de Salud de Tudela, José Ramón Mora, la jefa del servicio de Cuidados Asistenciales, Monserrat Torres, el jefe del Servicio de Maxilofacial de CHN, Miguel Gorriarán, el facultativo de este servicio, Miguel Angel Bada, y la odontóloga del Área de Salud de Tudela, Ana Ayestarán. El equipo directivo ha destacado la creación de este servicio como un “nuevo avance” en la apuesta del Departamento de Salud por “promover un sistema sanitario público más equitativo” y por ofrecer a la población de la Ribera una “prestación fundamental” en un centro cercano a sus domicilios.

La nueva unidad forma parte de un plan de reordenación de la asistencia bucodental que se ofrece en el Área de Salud de Tudela. Ha conllevado el diseño de nuevos circuitos y procesos asistenciales coordinados entre el Hospital 'Reina Sofía', el CHN y el servicio de Odontología ubicado en el centro de salud de Santa Ana de la capital ribera. Este último centro cuenta con una Odontóloga y una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería que realizan consultas de adultos y coordinan el programa de Atención Dental Infantil (PADI), en colaboración con 57 dentistas del área (31 en Tudela y el resto en localidades de la zona) que dan servicio a unos 14.000 niños y niñas de entre 6 y 15 años.

Fruto de los nuevos circuitos y mecanismos de coordinación, un profesional de Cirugía Oral y Maxilofacial del CHN realizará dos jornadas laborales semanales en el Hospital 'Reina Sofía', una dedicada a consultas y otra a intervenciones quirúrgicas. Para ello, contará con personal de soporte de Enfermería del propio hospital.

INVERSIÓN INICIAL DE 75.000 EUROS

La puesta en marcha de este plan ha supuesto una inversión inicial de 75.000 euros, en la que se ha incluido la adquisición del material quirúrgico necesario, dos nuevos sillones de Odontología (uno con destino al centro de salud de Santa Ana y otro para la nueva consulta de Cirugía Oral) y un ortopantomógrafo (aparato de radiología para obtener imágenes de la estructura bucal, actualmente en fase de concurso), además del mobiliario para la nueva consulta y las obras que se han realizado para acondicionarla.

La unidad iniciará su actividad en el Hospital 'Reina Sofía' con la programación de consultas de pacientes que requieran este servicio (normalmente por indicación de Atención Primaria o Salud Bucodental) y de procedimientos de Cirugía Oral con anestesia local. Las personas que precisen intervenciones con anestesia general u operaciones no incluidas en la cartera de servicios planteada en la fase de arranque del servicio seguirán siendo derivadas al CHN, con el objetivo de que la atención sea lo más eficaz posible.

SERVICIOS OFRECIDOS

La Cirugía Oral y Maxilofacial es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la boca, cara y territorio cráneo facial, así como los órganos y estructuras cervicales relacionadas con las mismas. Al trabajar en un territorio anatómico muy complejo, la especialidad abarca una gran variedad de procedimientos. El cirujano oral y maxilofacial realiza desde extracciones de muelas “normales” en pacientes con patologías importantes asociadas (por ejemplo, en personas diagnosticadas de hemofilia) y de molares del juicio, hasta traumatología facial, cirugía oncológica y reconstructiva, glándulas salivares, patología congénita, cirugía ortognática (deformidades dentofaciales) o cirugía craneofacial.

El Hospital 'Reina Sofía' podrá empezar a tratar parte de estos procesos. En concreto, en su cartera de servicios ha incluido las patologías dentales (piezas que no han acabado de erupcionar o extracciones simples en pacientes que precisen hospitalización); de tejidos blandos de la boca (fibromas, biopsias, lesiones granulomatosas, leucoplasias, hemangiomas, neoplasias benignas, etc.); de maxilares (lesiones apicales, quistes maxilares, fracturas que no necesiten abordaje quirúrgico bajo anestesia general, etc.); infecciones (flemones); patología de glándulas salivales (mucoceles, litiasis del tercio anterior del conducto de Wharton o biopsias de glándula salivar menor); y patología de labio y piel facial (queratosis actínicas, nevus, hemangiomas, carcinomas basocelulares y carcinomas espinocelulares).

