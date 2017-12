Fran Domínguez gana el X Concurso de Tomate 'El Feo de Tudela'

Actualizada 03/09/2017 a las 09:19

Han pasado diez años desde que los tudelanos Luis Salcedo, cocinero del restaurante Remigio; y el periodista Joaquim Torrents decidieran promover un concurso para ensalzar al sabroso tomate ‘Feo’ de Tudela y a los hortelanos que lo cultivan. Un certamen organizado para poner en valor al producto ‘estrella’ de la citada huerta en verano y aportar ‘algo nuevo’ a la ciudad en sus fiestas de julio.



Una década después, con el certamen más que consolidado, se ha dado un nuevo paso retrasando el concurso a septiembre, porque la calidad del producto es mejor, y sumando otros actos gastronómicos o una mesa redonda con las que resaltar, todavía más, las bondades de este tomate reconocible tanto por su excelente sabor como por sus formas irregulares. Unos actos que han integrado el I Fin de Semana del Tomate ‘Feo’ de Tudela, iniciado el viernes y que se clausuró ayer con el certamen como ‘plato fuerte’. Además, el Mercado de Abastos acogió un taller de cocina y otro infantil de recolección de semillas del ‘Feo’; una degustación para comparar el tomate industrial del ecológico de cercanía; y otra de salmorejo y tostadas de aceite ecológico al precio de 1 € en la que participaron 215 personas. Lo recaudado se destinó a la Asociación Española contra el Cáncer.

El tudelano Fran Domínguez Salvatierra, de 37 años, se impuso en la décima edición del concurso ‘El Feo de Tudela’ en la categoría de mejor tomate -el más sabroso. Recibió 400 euros y un trofeo. Por su parte, Pedro Sánchez Enériz, natural de Ablitas y residente en Tudela, venció en la modalidad que galardona al ejemplar más ‘feo’. Recibió un jamón de bellota.



El segundo y tercer puesto al mejor tomate fue para César Moneo y Andrés Vicente, que obtuvieron 200 euros y una cena para dos personas en el restaurante Remigio, respectivamente.



A esta edición, cuyo fallo se dio a conocer a las puertas del citado restaurante, se presentaron un total de 81 ejemplares -59 al más sabroso y los 22 restantes al más ‘feo’-. En la primera de estas modalidades fue un jurado el encargado de seleccionar a los tres primeros clasificados. Por contra, el ejemplar más ‘feo’ fue elegido por el público que se dio cita en el lugar tras contemplar todos los tomates expuestos por la organización en unas mesas que instaló en la céntrica calle Gaztambide-Carrera.



EN HUERTOS DE TUDELA



Fran Domínguez afirmó que el tomate que presentó fue cultivado por su padre en el huerto familiar situado en Huertas Mayores. “Los cultivamos con mucho cuidado y cariño, con todo el amor que tenemos y de la manera tradicional”, dijo. Añadió que ayer se presentó por primera vez para apoyar al concurso. “Me parece muy bonita la iniciativa del Remigio por apoyar a los hortelanos de Tudela y por ‘educar’ a la gente en la diferencia entre un ‘Feo’ y un tomate de conserva o industria”, señaló.



Pedro Sánchez, de 77 años, y su mujer Fabiola Barbarín Morrás presentaron dos tomates. “El que ha ganado como más ‘feo’ es del huerto que tengo desde que me jubilé en el término ‘La barca vieja’. Es ecológico. No le echo nada, sólo lo que da la tierra”, dijo. “El ‘Feo’ es el que más me gusta. Es más, hasta que no hay tomate de casa, o por lo menos de Tudela, no como tomate”, señaló.