08/07/2017 a las 06:00

Un total de 2.011 vecinos del barrio de Lourdes de Tudela han firmado una petición para que el Ayuntamiento no cambie el nombre de 49 calles de esta zona de la ciudad como ha anunciado el equipo de gobierno, que defiende que es obligatorio para cumplir la Ley de Memoria Histórica porque su denominación conjunta buscaba la exaltación del régimen franquista. Sin embargo, estos vecinos, que suponen prácticamente un tercio de las algo más de 6.000 personas empadronadas en este barrio, no c